ЕС осудил строительство "Северного потока-2": появилась реакция США

Американские политики поддерживают решение Евросовета на саммите ЕС о продлении экономических санкций против России, а также резолюцию Европарламента, в которой осуждается среди прочего строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино.

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Он сообщил, что США приветствуют недавние шаги ЕС и его стран-участниц по привлечению России к ответственности за агрессию против Украины.

Резолюция Европарламента от 12 декабря вновь подтверждает важность роли Украины в европейской энергосистеме и осуждает строительство поддерживаемого Кремлем газопровода "Северный поток-2" как политического проекта. Мы призываем Германию прислушаться к опасениям многих соседей, безопасность которых будет подорвана строительством этого газопровода,

– отметил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США.

По его словам, американские политики поддерживают позицию ЕС о нападении России на украинские суда в Черном море.

Приветствуем усилия ЕС по оказанию поддержки тем районам Украины, на которых негативно отражается агрессия России в Азовском море. Соединенные Штаты продолжат привлекать Россию к ответственности за ее действия. Мы будем продолжать работать с европейскими партнерами и союзниками, чтобы выступать единым фронтом против агрессии Кремля,

– добавил Палладино.

Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла 2 резолюции относительно действий России. Одна из них призывает завершить строительство российского газопровода "Северный поток-2", другая – осуждает военную агрессию РФ против Украины в Керченском проливе. Документ призывает РФ немедленно вернуть суда и их экипаж Украине, прекратить нарушать суверенитет нашего государства и чинить препятствия украинскому судоходству через Керченский пролив, которое имеет на это право в соответствии с международными нормами и договоренностями.

3 декабря Евросоюз продлил экономические санкции против России. Аргументировано это тем, что в ЕС не увидели прогресса в соответствии с минскими договоренностями. Евросоюз принял решение о готовности усилить свою поддержку в пользу пострадавших районов Украины. Кроме того, лидеры ЕС требуют немедленного освобождения всех задержанных украинских моряков.

Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Однако Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.