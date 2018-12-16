Как Путин будет шантажировать США: мнение дипломата

Кроме важных дипломатических заявлений Запада по осуждению агрессии России в Азовском море, пока нет других реальных шагов. Европа не готова к усилению санкций. Надо смотреть, что будет делать Вашингтон. Но Путин не остановится.

Такое мнение 24 каналу высказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

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По словам дипломата, принятые Палатой представителей Конгресса США резолюции, одна из которых призывает завершить строительство российского газопровода "Северный поток-2", другая – осуждает военную агрессию РФ против Украины в Керченском проливе, важны. Хотя резолюции не обязывают ужесточать санкции против России. Но это шаг в этом направлении.

В резолюции Палаты представителей США есть важная ссылка на закон о противодействии противникам США, который предусматривает санкции против России. Это позволит американцам заблокировать или приостановить строительство "Северного потока-2",

– говорит Хара.

Также, по его словам, позитивным можно считать голосование евродепутатами за отчет о сотрудничестве Украина – ЕС в формате Соглашения об ассоциации, где указано, что "Северный поток-2" – политический проект, который не обоснован экономически, и его лучше заблокировать. Хотя, замечает Александр Хара, есть правительство Германии и российские деньги, вложенные в "Северный поток-2", которым этот проект очень нужен. Поэтому надо посмотреть, будут ли в следующем году США осуществлять финансовое давление на европейские компании, задействованные в строительстве газопровода.

Путину нужно искать выход, чтобы сохранить лицо в связи с нападением и захватом наших судов и моряков. Поэтому он будет пытаться шантажировать Вашингтон, чтобы заставить пойти на уступки и переговоры. Прилет двух российских стратегических бомбардировщиков ТУ-160 в Венесуэлу – элемент давления на США. Раздражитель безопасной ситуации для США и сигнал, который нельзя рассматривать отдельно от ситуации в Черном море,

– отмечает Александр Хара.

Эксперт отмечает: Путин будет постоянно повышать градус напряженности. Начиная с Украины и заканчивая американцами. В Черном море Путин постарается отрезать главные пути Украины связи с миром, перекрыть наши порты.

Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла 2 резолюции относительно действий России. Одна из них призывает завершить строительство российского газопровода "Северный поток-2", другая – осуждает военную агрессию РФ против Украины в Керченском проливе. Документ призывает РФ немедленно вернуть суда и их экипаж Украине, прекратить нарушать суверенитет нашего государства и препятствовать украинскому судоходству через Керченский пролив, на которое Украина имеет право в соответствии с международными нормами и договоренностями.



Резолюция также подтверждает предоставление Украине политической, экономической помощи, а также помощи в сфере безопасности со стороны США. В резолюции против завершения строительства "Северного потока-2" американские политики поддерживают введение санкций в отношении российского газопровода в соответствии с частью 232 "Закона о противодействии противникам Америки через санкции". Кроме того, резолюция призывает правительства европейских государств отказаться от "Северного потока-2".



Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что новая личная встреча президентов Путина и Трампа невозможна, пока Москва удерживает военные корабли Украины, захваченные вблизи Керченского пролива.



13 декабря Евросоюз продлил экономические санкции против России. Аргументировано это тем, что в ЕС не увидели прогресса по Минским договоренностям. Евросоюз принял решение о готовности усилить свою поддержку в пользу пострадавших районов Украины. Кроме того, лидеры ЕС требуют немедленного освобождения всех задержанных украинских моряков.

Что случилось в Азовском море? 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.