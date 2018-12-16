10:16
16 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Скотчетерапия в России. Суворость Челябинска
      Вєсті Кремля
      19:05, 15 декабря
      Вести. UA. Жир: Исполнение желаний Насирова. Пришелец радикал
      Вєсті.UA
      18:18, 15 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Как Путин будет шантажировать США: мнение дипломата

      597 Читати новину українською
      США могут остановить строительство "Северного потока-2"
      США могут остановить строительство "Северного потока-2" / Фото из открытых источников

      Кроме важных дипломатических заявлений Запада по осуждению агрессии России в Азовском море, пока нет других реальных шагов. Европа не готова к усилению санкций. Надо смотреть, что будет делать Вашингтон. Но Путин не остановится.

      Такое мнение 24 каналу высказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

      Читайте также: В ЕС готовы к введению новых санкций против РФ за действия на Азове, – СМИ

      По словам дипломата, принятые Палатой представителей Конгресса США резолюции, одна из которых призывает завершить строительство российского газопровода "Северный поток-2", другая – осуждает военную агрессию РФ против Украины в Керченском проливе, важны. Хотя резолюции не обязывают ужесточать санкции против России. Но это шаг в этом направлении.

      В резолюции Палаты представителей США есть важная ссылка на закон о противодействии противникам США, который предусматривает санкции против России. Это позволит американцам заблокировать или приостановить строительство "Северного потока-2",
      – говорит Хара.

      Также, по его словам, позитивным можно считать голосование евродепутатами за отчет о сотрудничестве Украина – ЕС в формате Соглашения об ассоциации, где указано, что "Северный поток-2" – политический проект, который не обоснован экономически, и его лучше заблокировать. Хотя, замечает Александр Хара, есть правительство Германии и российские деньги, вложенные в "Северный поток-2", которым этот проект очень нужен. Поэтому надо посмотреть, будут ли в следующем году США осуществлять финансовое давление на европейские компании, задействованные в строительстве газопровода.

      Путину нужно искать выход, чтобы сохранить лицо в связи с нападением и захватом наших судов и моряков. Поэтому он будет пытаться шантажировать Вашингтон, чтобы заставить пойти на уступки и переговоры. Прилет двух российских стратегических бомбардировщиков ТУ-160 в Венесуэлу – элемент давления на США. Раздражитель безопасной ситуации для США и сигнал, который нельзя рассматривать отдельно от ситуации в Черном море,
      – отмечает Александр Хара.

      Эксперт отмечает: Путин будет постоянно повышать градус напряженности. Начиная с Украины и заканчивая американцами. В Черном море Путин постарается отрезать главные пути Украины связи с миром, перекрыть наши порты.

      Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла 2 резолюции относительно действий России. Одна из них призывает завершить строительство российского газопровода "Северный поток-2", другая – осуждает военную агрессию РФ против Украины в Керченском проливе. Документ призывает РФ немедленно вернуть суда и их экипаж Украине, прекратить нарушать суверенитет нашего государства и препятствовать украинскому судоходству через Керченский пролив, на которое Украина имеет право в соответствии с международными нормами и договоренностями.

      Резолюция также подтверждает предоставление Украине политической, экономической помощи, а также помощи в сфере безопасности со стороны США. В резолюции против завершения строительства "Северного потока-2" американские политики поддерживают введение санкций в отношении российского газопровода в соответствии с частью 232 "Закона о противодействии противникам Америки через санкции". Кроме того, резолюция призывает правительства европейских государств отказаться от "Северного потока-2".

      Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что новая личная встреча президентов Путина и Трампа невозможна, пока Москва удерживает военные корабли Украины, захваченные вблизи Керченского пролива.

      13 декабря Евросоюз продлил экономические санкции против России. Аргументировано это тем, что в ЕС не увидели прогресса по Минским договоренностям. Евросоюз принял решение о готовности усилить свою поддержку в пользу пострадавших районов Украины. Кроме того, лидеры ЕС требуют немедленного освобождения всех задержанных украинских моряков.

      Что случилось в Азовском море? 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Северный поток-2 Конфликт в Азовском море Владимир Путин Дональд Трамп Санкции Евросоюз
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ієн Мак'юен: Гамлет носить памперси
      сегодня , 09:05 Ієн Мак'юен: Гамлет носить памперси
      Наталія Лебідь 117
      Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      14 декабря , 15:05 Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      Євгенія Мазур 2521
      Единую поместную церковь возглавил митрополит Епифаний: что известно о священнослужителе
      15 декабря , 18:49 Единую поместную церковь возглавил митрополит Епифаний: что известно о священнослужителе
      2254
      "Це знущання над людьми": чому українці не розмитнюють "євробляхи"
      15 декабря , 17:00 "Це знущання над людьми": чому українці не розмитнюють "євробляхи"
      Тетяна Острікова 1032
      Все про чай: виды, полезные свойства и рецепты, которые вас удивят
      15 декабря , 10:50 Все про чай: виды, полезные свойства и рецепты, которые вас удивят
      Настя Сукач 4336
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Покушение на Мосийчука: коротко о том, что произошло и как на это реагировать
       26 октября 2017 , 16:00
      Трагедия в Княжичах: одному из подозреваемых избрана мера пресечения
       1 сентября 2017 , 13:08
      Глеб – об уходе Милевского с Динамо Брест: Нельзя трогать курицу, несущую золотые яйца
       25 августа , 12:42
      "Секрет Роналду" – в Милане появилось граффити с обладателем "Золотого мяча" в нижнем белье цветов ЛГБТ-сообщества (ФОТО, ВИДЕО)
       20 ноября , 16:38
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук