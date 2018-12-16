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      Як Путін шантажуватиме США: думка дипломата

      697 Читать новость на русском
      США можуть зупинити будівництво "Північного потоку-2"
      США можуть зупинити будівництво "Північного потоку-2" / Фото з відкритих джерел

      Крім важливих дипломатичних заяв Заходу щодо засудження агресії Росії в Азовському морі, поки немає реальних інших кроків. Європа не готова до посилення санкцій. Треба дивитися, що робитиме Вашингтон. Але Путін не зупиниться.

      Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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      За словами дипломата, ухвалені Палатою представників Конгресу США резолюції, одна з яких закликає завершити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2", інша – засуджує військову агресію РФ проти України у Керченській протоці, важливі. Хоча резолюції не зобов’язують посилювати санкції поти Росії. Але це крок у цьому напрямку.

      У резолюції Палати представників США є важливе посилання на закон про протидію супротивникам США, який передбачає санкції проти Росії. Це дозволить американцям заблокувати або призупинити будівництво "Північного потоку-2",
      – говорить Хара.

      Також, за його словами, позитивним можна вважати голосування євродепутатами за звіт про співробітництво Україна-ЄС в форматі Угоди про асоціацію, де вказано, що "Північний потік-2" – політичний проект, не обґрунтований економічно, і його краще заблокувати. Хоча, зауважує Олександр Хара, є уряд Німеччини і російські гроші, вкладені в "Північний потік-2", яким цей проект дуже потрібен. Тому треба подивитися, чи наступного року США здійснюватимуть фінансовий тиск на європейські компанії, задіяні в будівництві газопроводу.

      Путіну потрібно шукати вихід, щоб зберегти обличчя у зв’язку із нападом і захопленням наших суден і моряків. Тому він намагатиметься шантажувати Вашингтон, щоб змусити піти на поступки і перемовини. Приліт двох стратегічних російських бомбардувальників ТУ-160 у Венесуелу – елемент тиску на США. Подразник безпекової ситуації для США і сигнал, який не можна розглядати окремо від ситуації в Чорному морі,
      – наголошує Олександр Хара.

      Експерт зазначає: Путін постійно підвищуватиме градус напруженості. Починаючи з України, і завершуючи американцями. В Чорному морі Путін намагатиметься відрізати головні шляхи України зв’язку зі світом, перекрити наші порти.

      Нагадаємо, Палата представників Конгресу США ухвалила 2 резолюції щодо дій Росії. Одна із них закликає завершити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2", інша – засуджує військову агресію РФ проти України у Керченській протоці. Документ закликає РФ негайно повернути судна та їх екіпаж Україні, припинити порушувати суверенітет нашої держави та чинити перепони українському судноплавству через Керченську протоку, яке має на це право згідно з міжнародними нормами і домовленостями.

      Резолюція також підтверджує надання Україні політичної, економічної та безпекової допомоги з боку США. У резолюції проти завершення будівництва "Північного потоку-2" американські політики підтримують запровадження санкцій щодо російського газопроводу згідно з частиною 232 "Закону про протидію супротивникам Америки через санкції". Окрім того, резолюція закликає уряди європейських держав відмовитися від "Північного потоку-2".

      Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що нова особиста зустріч президентів Путіна і Трампа неможлива, поки Москва утримує військові кораблі України, захоплені поблизу Керченської протоки.

      13 грудня Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії. Аргументовано це тим, що у ЄС не побачили прогресу по мінських домовленостях. Євросоюз ухвалив рішення щодо готовності посилити свою підтримку на користь постраждалих районів України. Крім того, лідери ЄС вимагають негайного звільнення всіх затриманих українських моряків.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Північний потік-2 Конфлікт в Азовському морі Володимир Путін Дональд Трамп Санкції Євросоюз
      Джерело: 24 канал
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