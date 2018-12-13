У ЄС готові до запровадження нових санкцій проти РФ через дії на Азові, – ЗМІ
Лідери країн ЄС серйозно розглядають ймовірність впровадження нових санкцій проти Росії через її дії поблизу Керченської протоки.
Про це у своєму Twitter написав кореспондент "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Джозвяк.
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Лідери ЄС відкрили можливість введення нових санкцій проти Росії, про що свідчать висновки Європейської Ради стосовно подій в Азовському морі, заявивши: "ЄС готовий застосувати заходи, зокрема щодо подальшого посилення підтримки на користь постраждалих регіонів України",
– йдеться у повідомленні журналіста.
Зазначимо, що 13 грудня президент Європейської ради Дональд Туск заявив про продовження економічних санкцій проти Росії. Аргументував він це тим, що у ЄС не побачили прогресу по мінських домовленостях.
Так, санкції проти РФ продовжили на півроку.
Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.
Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.
Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.
Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.