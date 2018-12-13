У ЄС готові до запровадження нових санкцій проти РФ через дії на Азові, – ЗМІ

Лідери країн ЄС серйозно розглядають ймовірність впровадження нових санкцій проти Росії через її дії поблизу Керченської протоки.

Про це у своєму Twitter написав кореспондент "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Джозвяк.

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Лідери ЄС відкрили можливість введення нових санкцій проти Росії, про що свідчать висновки Європейської Ради стосовно подій в Азовському морі, заявивши: "ЄС готовий застосувати заходи, зокрема щодо подальшого посилення підтримки на користь постраждалих регіонів України",

– йдеться у повідомленні журналіста.

Зазначимо, що 13 грудня президент Європейської ради Дональд Туск заявив про продовження економічних санкцій проти Росії. Аргументував він це тим, що у ЄС не побачили прогресу по мінських домовленостях.

EU leaders have opened the possibility for new sanctions on #Russia in the #EUCO conclusions on #AzovSea by stating: "The Eu stands ready to adopt measures, including to strengthen further its support in favour of the affected areas of #Ukraine". — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 13 грудня 2018 р.

Так, санкції проти РФ продовжили на півроку.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.