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      У ЄС готові до запровадження нових санкцій проти РФ через дії на Азові, – ЗМІ

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      Лідери ЄС відкрили можливість введення нових санкцій проти Росії
      Лідери ЄС відкрили можливість введення нових санкцій проти Росії / фото з відкритих джерел

      Лідери країн ЄС серйозно розглядають ймовірність впровадження нових санкцій проти Росії через її дії поблизу Керченської протоки.

      Про це у своєму Twitter написав кореспондент "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Джозвяк.

      Читайте також: Порошенко зустрівся з Меркель у Брюсселі: обговорили запровадження "Азовського пакету санкцій"

      Лідери ЄС відкрили можливість введення нових санкцій проти Росії, про що свідчать висновки Європейської Ради стосовно подій в Азовському морі, заявивши: "ЄС готовий застосувати заходи, зокрема щодо подальшого посилення підтримки на користь постраждалих регіонів України",
      – йдеться у повідомленні журналіста.

      Зазначимо, що 13 грудня президент Європейської ради Дональд Туск заявив про продовження економічних санкцій проти Росії. Аргументував він це тим, що у ЄС не побачили прогресу по мінських домовленостях.

      Так, санкції проти РФ продовжили на півроку.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.

      Теги: Новини України Новини політики Євросоюз Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Санкції
      Джерело: 24 Канал
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