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      ЄС засудив будівництво "Північного потоку-2": з'явилась реакція США

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      У США зробили важливу заяву щодо будівництва "Північного потоку-2"
      У США зробили важливу заяву щодо будівництва "Північного потоку-2" / Фото з відкритих джерел

      Американські політики підтримують рішення Євроради на саміті ЄС про продовження економічних санкцій проти Росії, а також резолюцію Європарламенту, в якій засуджується серед іншого будівництво російського газопроводу "Північний потік – 2".

      Про це заявив заступник керівника прес-служби Держдепартаменту США Роберт Палладіно.

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      Він повідомив, що США вітають недавні кроки ЄС і його країн-учасниць з притягнення Росії до відповідальності за агресію проти України. 

      Резолюція Європарламенту від 12 грудня знову підтверджує важливість ролі України в європейській енергосистемі та засуджує будівництво підтримуваного Кремлем газопроводу "Північний потік-2" як політичного проекту. Ми закликаємо Німеччину прислухатися до побоювань багатьох сусідів, безпека яких буде підірвана будівництвом цього газопроводу, 
      – наголосив заступник керівника прес-служби Держдепартаменту США.

      За його словами, американські політики підтримують позицію ЄС щодо нападу Росії на українські судна в Чорному морі.

      Вітаємо зусилля ЄС з надання підтримки тим районам України, на яких негативно відбивається агресія Росії в Азовському морі. Сполучені Штати продовжать притягувати Росію до відповідальності за її дії. Ми будемо продовжувати працювати з європейськими партнерами й союзниками, щоб виступати єдиним фронтом проти агресії Кремля, 
      – додав Палладіно.

      Нагадаємо, Палата представників Конгресу США ухвалила 2 резолюції щодо дій Росії. Одна із них закликає завершити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2", інша – засуджує військову агресію РФ проти України у Керченській протоці. Документ закликає РФ негайно повернути судна та їх екіпаж Україні, припинити порушувати суверенітет нашої держави та чинити перепони українському судноплавству через Керченську протоку, яке має на це право згідно з міжнародними нормами і домовленостями.

      3 грудня Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії. Аргументовано це тим, що у ЄС не побачили прогресу згідно з мінськими домовленостями. Євросоюз ухвалив рішення щодо готовності посилити свою підтримку на користь постраждалих районів України. Крім того, лідери ЄС вимагають негайного звільнення всіх затриманих українських моряків.

      Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Теги: Новини США Новини України Новини політики Північний потік-2 Євросоюз Новини Росії Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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