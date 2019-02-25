ЕС выделит миллион евро для восстановление обсерватории на горе Поп Иван

На основе астрономо-метеорологической обсерватории, расположенной на горе Поп Иван в Карпатах, планируют создать Международный научный центр. Для этого Европейский Союз выделил грант в размере 1 миллион 53 тысячи евро. Центр объединит ученых украинского Прикарпатского университета и Варшавского университета Польши.

Грантовое соглашение заключили Прикарпатский Национальный университет имени Василия Стефаника и Министерство инвестиций и развития Республики Польша. Об этом написал официальный сайт "Программы Трансграничного Сотрудничества Польша–Беларусь–Украина 2014–2020".

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Проект, который будут реализовывать, называется "Адаптация бывшей обсерватории на горе Поп Иван для нужд высокогорного спасательного центра".

На что пойдут деньги?

– На современное метеорологическое оборудование.

– На современное снаряжение для украинского и польского спасательных отрядов.

– На спасательную технику для выполнения поисково-спасательных операций в сложных условиях высокогорья.

– На ремонт, восстановление и адаптацию помещений обсерватории для нужд спасательных служб и научного центра.

Последний пункт – это 50% грантовых средств, как отметил ректор Прикарпатского университета Игорь Цепенда.

По его же словам, проект рассчитан на 2 года, но фактически должен быть реализован за 6 месяцев. Ведь в условиях высокогорья вести строительные работы можно не более трех месяцев в год.

Напомним, что во время восхождения группы из восьми человек на гору Поп Иван Черногорский на Ивано-Франковщине 22 февраля погибли двое туристов. 9 февраля трое лыжников из Одессы заблудились на спуске с горы Тростян. К счастью, их нашли. 25 января у горы Стог в Раховском районе погиб турист. Эти и многие другие подобные случаи лишь подтверждают необходимость усилить работу спасательных служб в Карпатах и Прикарпатье.