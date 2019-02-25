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      ЄС виділить мільйон євро для відновлення обсерваторії на горі Піп Іван

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      ЄС надав грант для відновлення української обсерваторії
      ЄС надав грант для відновлення української обсерваторії / pbu2020.eu

      На основі астрономічно-метеорологічної обсерваторії, розташованої на горі Піп Іван у Карпатах, планують створити Міжнародний науковий центр. Для цього Європейський Союз надав грант у розмірі 1 мільйон і 53 тисячі євро. Центр об'єднає вчених українського Прикарпатського університету та Варшавського університету Польщі.

      Грантову угоду уклали Прикарпатський Національний університет імені Василя Стефаника та Міністерство інвестицій і розвитку Республіки Польща. Про це написав офіційний сайт "Програми Транскордонного Співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020".

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      Проект, який будуть реалізовувати, називається "Адаптація колишньої обсерваторії на горі Піп Іван для потреб високогірного рятувального центру".

      На що підуть гроші?

      – На сучасне метеорологічне обладнання.

      – На сучасне спорядження для українського і польського рятувальних загонів.

      – На рятувальну техніку для виконання пошуково-рятувальних операцій у надскладних умовах високогір'я. 

      – На ремонт, відновлення та адаптацію приміщень обсерваторії для потреб рятувальних служб і наукового центру.

      Останній пункт – це 50% грантових коштів, як зауважив ректор Прикарпатського університету Ігор Цепенда.

      За його ж словами, проект розрахований на 2 роки, але фактично має бути реалізований за 6 місяців. Адже в умовах високогір'я вести будівельні роботи можна не більше 3 місяців на рік.

      Нагадаємо, що під час сходження групи з восьми осіб на гору Піп Іван-Чорногірський на Івано-Франківщині 22 лютого загинули двоє туристів. 9 лютого троє лижників з Одеси заблукали на спуску з гори Тростян. На щастя, їх знайшли. 25 січня біля гори Стіг у Рахівському районі загинув турист. Ці та багато інших подібних випадків лише підтверджують необхідність посилити роботу рятувальних служб у Карпатах та Прикарпатті.

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      Теги: Новини України ДСНС Новини Івано-Франківська Освіта Євросоюз Гроші
      Джерело: 24 Канал
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