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      На Рахівщині тіло загиблого під лавиною туриста наразі не шукають: рятувальники назвали причину

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      Рятувальники через негоду відклали пошуки туриста, що загинув під лавиною
      Рятувальники через негоду відклали пошуки туриста, що загинув під лавиною / Фото з відкритих джерел

      Через негоду та лавинну небезпеку рятувальники відклали пошуки тіла туриста, який помер 25 січня біля гори Стіг у Рахівському районі. Пошуки продовжать після того, як погодні умови покращаться.

      Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

      Читайте також: Рятувальники добу шукали в горах заблукалого туриста із Німеччини: чим увінчались пошуки

      24 канал писав, що на Рахівщині на Закарпатті 25 січня біля гори Стіг зійшла снігова лавина. Вона накрила трьох туристів. Двом вдалось вибратись зі снігової пастки, один загинув.

      "В зв’язку із погодними умовами та лавинною небезпекою було відкладено пошуки тіла туриста, який загинув 25 січня біля гори Стіг у Рахівському районі, до покращення погодних умов", – йдеться у повідомленні.

      Як врятуватись під час сходження снігової лавини:- потрібно скинути з себе важке спорядження (рюкзак, лижні палиці та інше) – це збільшить шанси не опинитися під лавиною;

      - у разі сходження снігової лавини потрібно не панікувати і, за необхідності, надати допомогу людям, які поруч;

      - почувши шум лавини, потрібно знайти схованку. Найкраще місце – за скелею або деревом, і там лягти на землю;

      - захистити голову руками, згрупуватися, притиснувши коліна до живота, та лягти за напрямком сходження лавини і намагатися дихати через одяг;

      - коли лавина почала сходити, потрібно намагатися розчистити простір навколо обличчя та грудної клітини, виконуючи плавальні рухи. Це допоможе диханню, коли зупиниться снігова лавина.

      Як врятуватись під час сходження снігової лавини

      Теги: Новини України Жертви Надзвичайні ситуації Новини Закарпаття ДСНС Карпати Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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