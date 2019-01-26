На Рахівщині тіло загиблого під лавиною туриста наразі не шукають: рятувальники назвали причину

Через негоду та лавинну небезпеку рятувальники відклали пошуки тіла туриста, який помер 25 січня біля гори Стіг у Рахівському районі. Пошуки продовжать після того, як погодні умови покращаться.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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24 канал писав, що на Рахівщині на Закарпатті 25 січня біля гори Стіг зійшла снігова лавина. Вона накрила трьох туристів. Двом вдалось вибратись зі снігової пастки, один загинув.

"В зв’язку із погодними умовами та лавинною небезпекою було відкладено пошуки тіла туриста, який загинув 25 січня біля гори Стіг у Рахівському районі, до покращення погодних умов", – йдеться у повідомленні.

Як врятуватись під час сходження снігової лавини:- потрібно скинути з себе важке спорядження (рюкзак, лижні палиці та інше) – це збільшить шанси не опинитися під лавиною;



- у разі сходження снігової лавини потрібно не панікувати і, за необхідності, надати допомогу людям, які поруч;



- почувши шум лавини, потрібно знайти схованку. Найкраще місце – за скелею або деревом, і там лягти на землю;



- захистити голову руками, згрупуватися, притиснувши коліна до живота, та лягти за напрямком сходження лавини і намагатися дихати через одяг;



- коли лавина почала сходити, потрібно намагатися розчистити простір навколо обличчя та грудної клітини, виконуючи плавальні рухи. Це допоможе диханню, коли зупиниться снігова лавина.



