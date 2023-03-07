Польша в ближайшее время отправит Украине еще 10 танков Leopard 2

В конце февраля Польша объявила о планах передать Украине в течение нескольких недель 70 танков, из которых 10 будут Leopard 2. 7 марта стало известно, что партнер нашего государства отправит их уже на этой неделе.

Более того, четыре танка уже находятся в Украине. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак на пресс-конференции.

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14 танков в общей сложности

Эти четыре танка Польша передала для защиты нашего государства еще в годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля.

Четыре (танка – 24 Канал) уже в Украине, еще десять поедут в Украину на этой неделе,

– сказал Мариуш Блащак.

В результате западный партнер Украины пообещал передать 14 танков Leopard 2.

Остальные танки – Т-72 и PT-91 Twardy

Как сообщил ранее министр канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, остальные 60 танков, обещанных Украине в феврале, являются танками Т-72 и PT-91 Twardy. Их обещали передать вместе с Leopard или даже быстрее.

Фактически они уже находятся в процессе передачи. Вскоре они попадут в Украину,

– отметил тогда польский министр.

Военная помощь Украине: последние новости

Бороться с оккупантами Украине помогает не одно государство цивилизованного мира. Так, недавно командующий ВВС США в Европе Джеймс Хекер заявил, что украинские воины уже могут применять против российских оккупационных войск крылатые "умные бомбы" JDAM-ER. Они могут поражать цели на расстоянии более 72 километров.

Следует отметить, что для Украины немецкий оружестроительный концерн Rheinmetall хочет купить почти 100 Leopard 1. Более того, он ведет переговоры с украинским правительством по строительству танкового завода в нашем государстве.

Интересно, что между Украиной и Болгарией пока не было никакого прямого соглашения. Однако по данным Euractiv, это государство за последние два года отправило в Украину оружия на миллиарды долларов через другие страны.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что в ВСУ планируют сформировать как минимум два танковых батальона, на вооружении которых будут немецкие танки Leopard 2.