Украинские военные не прекращают давать отпор российским оккупантам. В частности, на Востоке, где ситуация на фронте остается самой напряженной, наши защитники порадовали новыми достижениями.

Украинские военные нанесли потерю врагу на Востоке

В оперативно-тактической группировке "Восход" сообщили, что за сегодня, 27 мая, в своей зоне ответственности нанесли врагу очередные потери. Уменьшилось у кафиров и техники, и личного состава.

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Да, украинские воины на Востоке уничтожили:

около 60 российских военных,

1 боевую машину пехоты,

1 боевую бронированную машину,

1 артиллерийскую систему,

2 АТТ.

Актуальная ситуация на Востоке

Кафиры продолжают бить по Донбассу . Они наносят авиаудары, обстреливают и штурмуют позиции украинских военных и мирные города.

На Славянском направлении враг гатив из артиллерии по Святогорску, Богородничему и Вернополью. Славянск и Довгенькое попали под авиационный удар врага.

На Лиманском направлении россияне хотят вытеснить украинских военных из лимана и развить наступление в сторону Славянска. Кроме того, они обстреляли из минометов и реактивных систем залпового огня районы Озерного и Дибровы.

На Северодонецком направлении захватчики проводили штурм при поддержке артиллерии у Щедрищевого, Боровского и Тошковки.

На Бахмутском направлении вражеские военные безуспешно штурмовали Камышеваху, Берестово и Белогоровку. Кроме того, они пытаются улучшить своё тактическое положение и разрушить пути логистического обеспечения ВСУ.

На Авдеевском направлении кафиры баллы по артиллерии по гражданской инфраструктуре. Под этот удар попали Новобахмутовка, Каменка, Авдеевка, Пески и Марьинка.

Общие потери врага по состоянию на 27 мая

Каждый день общие потери российского агрессора в войне с Украиной растут благодаря стараниям наших защитников. По состоянию на утро 27 мая с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 29 750 своих военных .

Кроме того, ВСУ ликвидировали колоссальное количество вражеской техники:

личного состава – 29 750;

танков – 1322;

боевых бронированных машин – 3245;

артиллерийских систем – 623;

реактивных систем залпового огня – 201;

средств противовоздушной обороны – 93;

самолетов – 206;

вертолетов – 170;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 503;

крылатых ракет – 115;

кораблей и катеров – 13;

автомобильной техники и автоцистерн – 2226;

специальной техники – 48.

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