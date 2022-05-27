Еще 60 уничтоженных оккупантов, вражеские БМП, ББМ и артсистема: как прошли сутки на Востоке
Источник:фейсбук ОТУ "Восток"
Украинские военные не прекращают давать отпор российским оккупантам. В частности, на Востоке, где ситуация на фронте остается самой напряженной, наши защитники порадовали новыми достижениями.
Украинские военные нанесли потерю врагу на Востоке
В оперативно-тактической группировке "Восход" сообщили, что за сегодня, 27 мая, в своей зоне ответственности нанесли врагу очередные потери. Уменьшилось у кафиров и техники, и личного состава.
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Да, украинские воины на Востоке уничтожили:
- около 60 российских военных,
- 1 боевую машину пехоты,
- 1 боевую бронированную машину,
- 1 артиллерийскую систему,
- 2 АТТ.
Актуальная ситуация на Востоке
- Кафиры продолжают бить по Донбассу . Они наносят авиаудары, обстреливают и штурмуют позиции украинских военных и мирные города.
- На Славянском направлении враг гатив из артиллерии по Святогорску, Богородничему и Вернополью. Славянск и Довгенькое попали под авиационный удар врага.
- На Лиманском направлении россияне хотят вытеснить украинских военных из лимана и развить наступление в сторону Славянска. Кроме того, они обстреляли из минометов и реактивных систем залпового огня районы Озерного и Дибровы.
- На Северодонецком направлении захватчики проводили штурм при поддержке артиллерии у Щедрищевого, Боровского и Тошковки.
- На Бахмутском направлении вражеские военные безуспешно штурмовали Камышеваху, Берестово и Белогоровку. Кроме того, они пытаются улучшить своё тактическое положение и разрушить пути логистического обеспечения ВСУ.
- На Авдеевском направлении кафиры баллы по артиллерии по гражданской инфраструктуре. Под этот удар попали Новобахмутовка, Каменка, Авдеевка, Пески и Марьинка.
Общие потери врага по состоянию на 27 мая
Каждый день общие потери российского агрессора в войне с Украиной растут благодаря стараниям наших защитников. По состоянию на утро 27 мая с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 29 750 своих военных .
Кроме того, ВСУ ликвидировали колоссальное количество вражеской техники:
- личного состава – 29 750;
- танков – 1322;
- боевых бронированных машин – 3245;
- артиллерийских систем – 623;
- реактивных систем залпового огня – 201;
- средств противовоздушной обороны – 93;
- самолетов – 206;
- вертолетов – 170;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 503;
- крылатых ракет – 115;
- кораблей и катеров – 13;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2226;
- специальной техники – 48.
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