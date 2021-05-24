Еще один: самолет во Франкфурт более часа не выпускают из Беларуси

Еще один пассажирский самолет не выпускают из Беларуси из-за якобы сообщения о теракте. Говорится об авиасудне компании Lufthansa.

Как пишет ряд белорусских оппозиционных СМИ, самолет Lufthansa рейсом Минск – Франкфурт уже более часа не выпускают из Национального аэропорта Минск.

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Что сейчас происходит в аэропорту Минска

Самолет немецкой авиакомпании должен был вылететь из Минска еще в 14:20, но внезапно всех пассажиров срочно высадили для повторной проверки вещей. Впоследствии этот рейс исчез из расписания на сайте Национального аэропорта Минска.

По данным очевидцев, в настоящее время пассажиров не пускают на борт самолета. В пресс-службе аэропорта заявили, что самолет не выпускают из-за якобы электронного письма о возможном теракте.

Сейчас осуществляются процедуры повторного осмотра воздушного судна и всего, что на нем будет перевозиться. О том, что происходит, проинформированы все заинтересованные стороны,

– отметили в пресс-службе Национального аэропорта Минск.

Белорусское издание "Белсат" сообщило, что самолету просто не позволили вылететь, а экипаж самолета куда-то увели. Также в сети отмечают, что самолет осматривали белорусские силовики с кинологами и собаками. Однако ничего опасного они так и не нашли.

Люди в соцсетях уже назвали эту ситуацию авиапиратством и связывают это событие с задержанием белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича.

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Что известно о задержании Протасевича

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, срочно приземлился в столице Беларуси Минске. Произошло это из-за сообщения о заминировании.

По странному стечению обстоятельств на борту находился неугодный белорусским властям блогер и основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. До инцидента он подчеркнул, что в Афинах за ним следили.

В конце концов Романа, его девушку и еще нескольких человек задержали белорусские силовики. Интересно, что взрывчатки на боту Ryanair так и не нашли.

Минобороны Беларуси заявили , что экипаж самолета сам попросил о посадке в Минске. Ryanair утверждает, что Беларусь сообщила экипажу о потенциальной угрозе на борту. Кроме того, СМИ пишут, что приказ о посадке самолета отдал лично Александр Лукашенко.

Международное сообщество уже отреагировало на инцидент и призвало освободить задержанных. По состоянию на сейчас 8 государств осудили перехват самолета и требуют остановить любые полеты над Беларусью. Некоторые авиакомпании уже прекратили полеты над Беларусью и летают через территории других государств, в частности над Украиной.