Еще одна курортная страна в огне: пожар вспыхнул в Черногории

Масштабные лесные пожары накрыли еще одну курортную страну – Черногорию. Местные власти убеждены, что причиной возникновения огненной стихии стал поджог.

Огонь приблизился к столице

Возгорание возникло около 14 часов дня в Мало-Брдо. Огонь быстро приблизился к жилым домам Подгорицы.

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Огонь полностью охватил прилегающую возвышенность. Сейчас продолжаются работы по ликвидации возгорания. В службе защиты и спасения рассказали, что тушение пожара осложняет ветер.

Мэр Подгорицы Иван Вукович заявил в своем твиттере, что причиной пожара стал поджог.

Пока наши коллеги день и ночь следили за Горицей и Любовичем, кто-то использовал возможность и устроил пожар на Мало-Брдо. Служба защиты выехала на место. Надеюсь на эффективную реакцию полиции,

– подчеркнул Вукович.

Что известно о пожарах в курортных странах