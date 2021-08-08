Еще одна курортная страна в огне: пожар вспыхнул в Черногории
Источник:RTCG
Масштабные лесные пожары накрыли еще одну курортную страну – Черногорию. Местные власти убеждены, что причиной возникновения огненной стихии стал поджог.
Огонь приблизился к столице
Возгорание возникло около 14 часов дня в Мало-Брдо. Огонь быстро приблизился к жилым домам Подгорицы.
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Огонь полностью охватил прилегающую возвышенность. Сейчас продолжаются работы по ликвидации возгорания. В службе защиты и спасения рассказали, что тушение пожара осложняет ветер.
Мэр Подгорицы Иван Вукович заявил в своем твиттере, что причиной пожара стал поджог.
Пока наши коллеги день и ночь следили за Горицей и Любовичем, кто-то использовал возможность и устроил пожар на Мало-Брдо. Служба защиты выехала на место. Надеюсь на эффективную реакцию полиции,
– подчеркнул Вукович.
Что известно о пожарах в курортных странах
- 28 июля пожар вспыхнул недалеко от города Манавгат в Турции. С тех пор огненная стихия распространилась на Мармарис и Бодрум.
- Бороться с огнем турецким спасателям помогают проливные дожди и украинские коллеги. Однако полностью обуздать пламя и стабилизировать ситуацию до сих пор не удалось.
- По подозрению в поджоге взяли под стражу 7 человек.
- 31 июля огненная стихия накрыла Грецию. Жителей городов на севере Афин начали эвакуировать посреди ночи 6 августа. Известно, что десятки человек пострадали. Среди них есть и спасатели.