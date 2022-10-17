"Еще рано радоваться": Попович предположил, почему Путин прекращает мобилизацию в России

Владимир Путин прекращает так называемую частичную мобилизацию в России. Кремлевский диктатор заявил, что удалось призвать 200 тысяч военных.

Однако словам главы государства-агрессорки верить не стоит. Об этом 24 каналу сказал военный обозреватель Денис Попович.

К теме Ни денег, ни людей: в Госдуме хотят всеобщей мобилизации и отмены выплат за погибших

Почему Путин прекращает мобилизацию

Первая версия, которую выдвигают западные эксперты, состоит в том, что у Путина нет бюрократических возможностей для проведения мобилизации. Вторая версия – диктатор хочет успокоить общество, серьезно недовольное мобилизационными мерами. Однако заявлениям российского вождя, как и ему самому, верить не стоит.

Слова Путина нужно делить на десять. Я думаю, что мобилизация будет продолжаться, но будет иметь более-менее скрытую форму,

– предполагает Попович.

Вспомним, что сначала говорилось об 1 миллионе призывников. "Поэтому я бы не спешил радоваться, что мобилизация прекращена", – подчеркнул он.

Процессы могут быть налажены

Вполне возможно, что на первой волне мобилизации россияне тренировались. Возможно, со временем они получат опыт, учтут ошибки и наладят процесс.

"Есть вероятность того, что следующие волны мобилизации будут продолжаться более четко, точно и организованно", – считает Попович.

Однако в русской армии существуют и другие проблемы, связанные со снабжением, логистикой и обеспечением. Эти вопросы нереально решить организацией мобилизационного процесса.

Сама мобилизация может производиться довольно ровно. А другой вопрос – как этих людей обеспечить, как им предоставить оружие, как их экипировать, как их научить и отправить на фронт.

– подчеркнул военный обозреватель.

Сколько ракет Иран передаст Путину? / Что происходит в Белгороде? / В России проблемы: смотрите видео

Частичная мобилизация в России: последние новости