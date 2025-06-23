Еще три человека могут быть под завалами 5-этажки в Шевченковском районе Киева, – КГВА
- В результате российской атаки ночью 23 июня повреждена 5-этажка в Шевченковском районе Киева.
- По данным начальника КГВА, под завалами дома могут находиться еще 3 человека.
Ночью понедельника, 23 июня, Россия атаковала Киев, попав в 5-этажку в Шевченковском районе. Там продолжается поисково-спасательная операция, под завалами могут быть еще 3 человека.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко. По состоянию на 11:00 количество пострадавших в столице возросло до 31 человека, погибли 6 человек.
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Россия ударила по жилому дому
В Шевченковском районе столицы враг попал в 5-этажку. Повреждены перекрытия 4 и 5 этажей с частичным разрушением крыши, во дворе произошли загорания автомобилей.
Сейчас спасатели максимально сосредоточены, чтобы как можно быстрее разобрать завалы и добраться до наших людей,
– написал Ткаченко.
Работники ГСЧС проводят эвакуацию жителей с помощью автолестницы и трехколенной лестницы. Среди спасенных – беременная женщина.
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По словам Владимира Зеленского, для ударов Россия могла применить северокорейскую баллистику. Всего в столице повреждены по меньшей мере 5 многоквартирных домов.