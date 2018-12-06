Еще одна авиакомпания приостанавливает полеты в Украину

Созданная недавно грузинская авиакомпания Myway Airlines приостановила сначала рейсы из Тбилиси в Харьков, а затем и в Киев. В компании говорят, что на такое решение повлияли среди прочего последние события в Украине.

Об этом заявил коммерческий директор компании Игорь Апциаури, сообщает грузинский "Первый канал".

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Так, Myway Airlines прекращает все полеты кроме Тель-Авива, но намерено их восстановить.

На этом этапе, к сожалению, мы вынуждены отменить полеты, это касается зимнего сезона. Остаются только рейсы Тбилиси-Тель-Авив,

– сказал Апциаури.

Он отметил, что другие рейсы возобновятся с конца марта – с летнего навигационного сезона.

"Также сказались последние события в Украине. Прежде всего, мы приостановили рейс в Харьков, а теперь вынуждены остановить и Киев", – сообщил он.

Апциаури также рассказал, что в начале года в авиакомпании были сложности с получением разрешений и частот, из-за чего летний сезон фактически провалился.

Кроме того, мы чувствовали очень большую нездоровую конкуренцию со стороны местных компаний, однако прошли и это,

– пояснил он.

К слову, Myway Airlines начала выполнять регулярные полеты в июне, открыв рейсы в Харьков из Тбилиси и Батуми.

Напомним, национальная пассажирская авиакомпания Болгарии Bulgaria Air отменила прямые рейсы Одесса-София до 16 декабря включительно в связи с военным положением в Украине. Полеты приостановили по рекомендации Министерства иностранных дел Болгарии.

Почему Украина ввела военное положение?

25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.