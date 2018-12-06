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      Ще одна авіакомпанія призупиняє польоти в Україну

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      Грузинська авіакомпанія призупиняє польоти в Україну
      Грузинська авіакомпанія призупиняє польоти в Україну / Фото з відкритих джерел

      Створена нещодавно грузинська авіакомпанія Myway Airlines призупинила спочатку рейси з Тбілісі до Харкова, а потім і до Києва. У компанії кажуть, що на таке рішення вплинули серед іншого останні події в Україні.

      Про це заявив комерційний директор компанії Ігор Апциаурі, повідомляє грузинський "Перший канал".

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      Так, Myway Airlines припиняє всі польоти крім Тель-Авіва, але має намір їх відновити.

      На цьому етапі, на жаль, ми змушені скасувати польоти, це стосується зимового сезону. Залишаються тільки рейси Тбілісі-Тель-Авів,
      – сказав Апциаурі.

      Він зазначив, що інші рейси відновляться з кінця березня – з річного навігаційного сезону.

      "Також позначилися останні події в Україні. Перш за все, ми призупинили рейс до Харкова, а тепер змушені зупинити і Київ", – повідомив він.

      Апциаурі також розповів, що на початку року у авіакомпанії були складнощі з отриманням дозволів і частот, через що літній сезон, фактично, провалився.

      Крім того, ми відчували дуже велику нездорову конкуренцію з боку місцевих компаній, проте пройшли і це,
      – пояснив він.

      До слова, Myway Airlines почала виконувати регулярні польоти в червні, відкривши рейси до Харкова з Тбілісі і Батумі.

      Нагадаємо, національна пасажирська авіакомпанія Болгарії Bulgaria Air скасувала прямі рейси Одеса-Софія до 16 грудня включно у зв'язку з воєнним станом в Україні. Польоти призупинили за рекомендацією Міністерства закордонних справ Болгарії.

      Чому Україна запровадила воєнний стан?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Теги: Новини політики Новини Грузії авіація Воєнний стан в Україні
      Джерело: 24 Канал
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