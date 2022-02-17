Если дело дойдет, можно воевать и в джинсах, – командующий Сил теробороны
Силы теробороны обеспечены оружием и боеприпасами. Необходимые ресурсы планируют наращивать, однако врагу готовы противостоять в любом положении.
Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал командующий Сил территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин. По его словам, во внимание принимают и опыт 2014 года.
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Силы теробороны должны выполнять свои задачи, – Галушкин
"Принципиально мы обеспечены оружием, боеприпасами. У нас есть остов, органы управления, создана система, и мы обеспечены связью для того, чтобы управлять этим процессом", – сказал Галушкин.
Он добавил, что у Сил теробороны есть нормативно-правовые акты, которые бы обеспечивали выполнение задач в правовом поле.
Это уже не мало, дальше мы уже будем наращивать все. Скажу так, если будет дело за край, то можно воевать и в джинсах,
– сказал командующий Сил территориальной обороны.
"Если дело действительно дойдет до того, что каждый должен будет воевать, защищая свой дом и свою улицу несмотря ни на что, то значит мы будем выполнять и такие задачи", – объяснил Юрий Галушкин.
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Однако, по его словам, важно, чтобы в случае соответствующих событий боевые бригады, части уничтожали врага непосредственно выполняя оборонительную или наступательную операцию, а Силы теробороны выполняли задания, касающиеся теробороны.
Интервью Юрия Галушкина программе "Первые лица": смотрите видео
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