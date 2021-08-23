Если есть ад на Земле, то он – там, – украинка рассказала об эвакуации из Афганистана

В Киеве утром 22 августа приземлился самолет, который эвакуировал 83 граждан Украины и других государств из Афганистана. Спасенные люди рассказали о том, что сейчас происходит в захваченном талибами Афганистане.

Украинка Разифа Малюта отметила, что страну охватил хаос: боевики разгоняют толпу слезоточивым газом и открывают стрельбу, а в давке гибли и взрослые, и дети. Об этом она сообщила в эфире одного из украинских телеканалов.

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Как говорили сами ребята, которые нас эвакуировали, – если есть ад на Земле, то он был там. Искалеченные, отравленные люди, страшный гул,

– сказала женщина.

Разифа Малюта заметила, что ей посчастливилось попасть на самолет. Ведь когда она добралась до аэропорта, один из охранников навел на нее автомат. Тогда женщина протянула ему руку и афганец провел ее через толпу к входу.

По словам украинки, это было чудо: "Так, как повезло мне, не повезло, наверное, очень многим украинцам, которые остались там". Разифа Малюта добавила, что все время была на связи с другими нашими гражданами и МИД.

Тогда из страны удалось эвакуировать лишь 8 украинцев, одновременно 72 иностранцев.

Ситуация в Афганистане

Джо Байден заявил, что выводит войска из Афганистана. Планировал это сделать до 11 сентября 2021 года.

После этого талибы начали захватывать города в Афганистане. По состоянию на 15 августа, они зашли в столицу Кабул.

Тысячи людей пытаются спастись и вылететь из государства – сделать это можно только через аэропорт.

Впервые украинский самолет прибыл в Афганистан в ночь на 16 августа.

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