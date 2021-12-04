Если кто-то просит исповедовать COVID-больного, соглашаемся, – отец о том, как помогают медикам

Священник УГКЦ Тарас Михальчук рассказал, как церковь пытается помогать врачам. В частности, постоянно отцы молятся за врачей, община помогает им ИВЛ, средствами защиты и т.д.

Настоятель Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла во Львове сказал, что идут к больным даже в реанимацию. Об этом он рассказал в рамках нового проекта интервью24.

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Священник рассказал, как "помогают" врачам

Отец вспомнил, что недавно общался с главным врачом одной из больниц, принимающих едва ли не самое активное участие в спасении жизни от COVID-19.

Говорит, что упреков немного получил: "Отче, вы знаете, мне кажется, что вы за нас очень мало молитесь, потому что я ничего не слышал".

Однако Тарас Михальчук заверил:

"Мы ежедневно на литургии вспоминаем всех медиков и больных COVID-19;

вместе с тем, всегда молимся за войско, как военные капелланы;

со времен пандемии слова "медик", "ковид" и "Боже помоги" из уст священников не сходят".

Священники исповедуют людей даже в реанимации

Отец также пояснил, что "эти годы мы как храм, община, прихожане смогли купить:

ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких – 24 канал);

кислородные концентраторы;

средства защиты».

Если кто-то просит исповедовать COVID-больного и даже если это реанимационное отделение, наши священники безоговорочно соглашаются и сразу едут туда,

– рассказал отец.

Священник заверил: "Стараемся быть рядом с вами (говорится о врачах – 24 канал)". Также он поблагодарил медиков, спасающих человеческие жизни, ведь отцы чувствуют, что это нелегко.

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Кратко о рассказе священника о COVID-19