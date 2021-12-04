Если кто-то просит исповедовать COVID-больного, соглашаемся, – отец о том, как помогают медикам
Источник:24 канал
Священник УГКЦ Тарас Михальчук рассказал, как церковь пытается помогать врачам. В частности, постоянно отцы молятся за врачей, община помогает им ИВЛ, средствами защиты и т.д.
Настоятель Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла во Львове сказал, что идут к больным даже в реанимацию. Об этом он рассказал в рамках нового проекта интервью24.
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Священник рассказал, как "помогают" врачам
Отец вспомнил, что недавно общался с главным врачом одной из больниц, принимающих едва ли не самое активное участие в спасении жизни от COVID-19.
Говорит, что упреков немного получил: "Отче, вы знаете, мне кажется, что вы за нас очень мало молитесь, потому что я ничего не слышал".
Однако Тарас Михальчук заверил:
- "Мы ежедневно на литургии вспоминаем всех медиков и больных COVID-19;
- вместе с тем, всегда молимся за войско, как военные капелланы;
- со времен пандемии слова "медик", "ковид" и "Боже помоги" из уст священников не сходят".
Священники исповедуют людей даже в реанимации
Отец также пояснил, что "эти годы мы как храм, община, прихожане смогли купить:
- ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких – 24 канал);
- кислородные концентраторы;
- средства защиты».
Если кто-то просит исповедовать COVID-больного и даже если это реанимационное отделение, наши священники безоговорочно соглашаются и сразу едут туда,
– рассказал отец.
Священник заверил: "Стараемся быть рядом с вами (говорится о врачах – 24 канал)". Также он поблагодарил медиков, спасающих человеческие жизни, ведь отцы чувствуют, что это нелегко.
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Кратко о рассказе священника о COVID-19
- Отец УГКЦ рассказал, что покупать паспорта вакцинации еще хуже осуждения. Ведь религия считает покупку такого документа грехом.
- К тому же вакцинация – это не грех. Священник объяснил, что вакцинация – действенный способ защитить не только себя, но и других от болезни. Добавил, что религия и вера не противоречат тому, чтобы прививаться против COVID-19 или других болезней.
- Также отец объяснил, что общался по телефону с человеком, а тот не мог говорить. Именно тогда и понял, что коронавирус тяжелая болезнь.