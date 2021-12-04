Настоятель Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла у Львові сказав, що йдуть до хворих навіть в реанімацію. Про це він розповів в рамках нового проєкту інтерв'ю24.
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Священник розповів, як "допомагають" лікарям
Отець пригадав, що нещодавно спілкувався з головним лікарем однієї з лікарень, які беруть чи не найактивнішу участь в порятунку життя від COVID-19.
Каже, що докір трохи отримав: "Отче, ви знаєте, мені здається, що ви за нас дуже мало молитесь, бо я щось не чув".
Проте Тарас Михальчук запевнив:
- "ми щодня на літургії згадуємо всіх медиків і тих, хто хворий на COVID-19;
- водночас завжди молимось за військо, як військові капелани;
- від часу пандемії слова "медик", "ковід" і "Боже допоможи" з уст священників не сходить".
Священники сповідають людей навіть у реанімації
Отець також пояснив, що "ці роки ми як храм, спільнота, парафіяни, змогли купити:
- ШВЛ (апарат штучної вентиляції легень, – 24 канал);
- кисневі концентратори;
- засоби захисту".
Якщо хтось просить посповідати COVID-хворого і навіть якщо це реанімаційне відділення, наші священники без застереження зголошуються і одразу їдуть туди,
– розповів отець.
Священник запевнив: "Стараємось бути поряд вас (мовиться про лікарів – 24 канал)". Також він подякував медикам, що рятують людські життя, адже отці відчувають, що це нелегко.
Отець Тарас Михальчук закликав не купувати COVID-сертифікати: дивіться відео
Коротко про розповідь священника про COVID-19
- Отець УГКЦ розповів, що купувати паспорти вакцинації ще гірше, ніж осуд. Адже релігія вважає покупку такого документу гріхом.
- Натомість вакцинація – це не гріх. Священник пояснив, що вакцинація – дієвий спосіб захистити не лише себе, а й інших від недуги. Додав, що релігія та віра не суперечать тому, щоб робити щеплення проти COVID-19 чи інших хвороб.
- Також отець пояснив, що спілкувався телефоном з людиною, а вона не могла говорити. Саме тоді зрозумів, що коронавірус є важкою хворобою.