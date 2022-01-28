"Если мы не в НАТО, мы защищаем себя сами", – Зеленский о гарантиях безопасности для Украины
Источник:24 канал
Украина хочет от НАТО конкретики, чтобы знать, на что рассчитывать. Именно поэтому, в первую очередь, наше государство требует от Альянса гарантий безопасности.
Такое заявление сделал на брифинге с иностранными журналистами президент Владимир Зеленский. Он добавил, что этот вопрос нравится не всем государствам-членам НАТО.
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Украина сама себя защищает
По словам Зеленского, второй важный вопрос – уровень украинской армии. Несмотря на то, будет ли наше государство в НАТО или нет, Украина активно развивает армию для своей защиты.
Если мы не в НАТО, мы защищаем себя сами. Когда ты один на один с очень непростым государством, то спрашиваешь – что такое санкции после? Кому они адресованы? Они касаются Украины? Увы, но нет,
– заметил президент.
Кому адресованы санкции "после"
Зеленский подчеркнул, что вводить санкции уже после вторжения России в Украину – нечестно, поскольку от агрессии России уже погибли более 15 тысяч украинцев. Кроме того, он призвал Альянс назвать причины, почему наше государство не в НАТО.
Почему мы не в НАТО? Скажите откровенно – и мы никогда там не будем. Я обращаюсь ко многим членам Альянса,
– заявил Зеленский.
Как подчеркнул президент, в случае полномасштабной войны – вводить санкции будет уже поздно. Поэтому, по его мнению, эти ограничения придумали не для нашего государства.
Речь идет о сдерживании полномасштабной агрессии в сторону Европейского Союза. Однако нельзя это делать за счет нашего государства,
– подытожил Зеленский.
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