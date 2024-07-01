ВСУ могут уничтожить войска КНДР на оккупированных территориях: будет ли на это ответ Пхеньяна

Россия, вполне вероятно, может привлечь северокорейских военных к войне против Украины. Однако ВСУ их уничтожат, если они окажутся на оккупированной территории.

В этом случае КНДР никак не сможет ответить, и тем более ударить по нашему государству стратегическим ядерным оружием. Политолог-международник Максим Яли объяснил 24 Каналу, почему Северная Корея не решится на такой шаг.

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Даже Китай не поможет

Политолог-международник отметил, что Украина на своей территории в течение восьми лет убивала граждан России, ловила десантников в степях Донбасса, даже во время удачного наступления украинских войск в 2022 году Владимир Путин "махал" ядерным оружием, но не применял его.

Поэтому о таких действиях со стороны КНДР и речи нет. Обычно северокорейские ядерные ракеты падают в Японском море, а используются как угроза Южной Корее, Японии и США. Ни одно оружие не летало на такое расстояние как до Украины – более 7 тысяч километров.

Допустим, что ядерная ракета скорее упадет на территории России, чем долетит до Украины. Даже Китай не позволит такое делать. Одно дело "махать дубиной" в сторону вышеупомянутых стран, другое – идти на конфликт с Украиной, когда та имеет ядерных государств-партнеров.

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Пекин будет вынужден применять санкции против Северной Кореи. В октябре 2022 года, когда серьезно раскручивалась тема ядерки, даже Китай вмешался, вспомнив о своем участии в Будапештском меморандуме. На официальном уровне Китай заявил, что применение тактического оружия, не говоря уже о стратегическом, потому что 7 тысяч километров – это стратегическое оружие, является недопустимым.

Если даже Путина дожали и хватило нескольких заявлений и кулуарных встреч или переговоров, то конечно и о Северной Корее сейчас вообще не говорится, учитывая тотальную зависимость от того же самого Пекина,

– подчеркнул Максим Яли.