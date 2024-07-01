У цьому випадку КНДР аж ніяк не зможе відповісти, і тим паче вдарити по нашій державі стратегічною ядерною зброєю. Політолог-міжнародник Максим Ялі пояснив 24 Каналу, чому Північна Корея не наважиться на такий крок.

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Навіть Китай не допоможе

Політолог-міжнародник зазначив, що Україна на своїй території протягом восьми років вбивала громадян Росії, ловила десантників у степах Донбасу, навіть під час вдалого наступу українських військ у 2022 році Владімір Путін "махав" ядерною зброєю, але не застосовував її.

Тому про такі дії з боку КНДР і мови немає. Зазвичай північнокорейські ядерні ракети падають у Японському морі, а використовуються як загроза Південній Кореї, Японії та США. Жодна зброя не літала на таку відстань як до України – понад 7 тисяч кілометрів.

Припустимо, що ядерна ракета швидше впаде на території Росії, ніж долетить до України. Навіть Китай не дозволить таке робити. Одна справа "махати дубиною" у бік вищезазначених країн, інша – йти на конфлікт з Україною, коли та має ядерних держав-партнерів.

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Пекін буде змушений застосовувати санкції проти Північної Кореї. У жовтні 2022 року, коли серйозно розкручувалася тема ядерки, навіть Китай втрутився, згадавши про свою участь в Будапештському меморандумі. На офіційному рівні Китай заявив, що застосування тактичної зброї, не говорячи вже про стратегічну, тому що 7 тисяч кілометрів – це стратегічна зброя, є неприпустимим.

Якщо навіть Путіна дотиснули й вистачило декількох заяв та кулуарних зустрічей чи перемовин, то звичайно і про Північну Корею зараз взагалі не мовиться, враховуючи тотальну залежність від того ж самого Пекіна,

– підкреслив Максим Ялі.