В етері 24 Каналу колишній співробітник СБУ Іван Ступак припустив, як робітників з Північної Кореї можуть використовувати росіяни.

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"Якби ще 5 років тому хтось сказав про корейців на окупованих територіях України, то та людина поїхала б до лікарні. На жаль, у 21 століття КНДР відіграє у війні в Україні певну роль", – мовив Ступак.

Що робітники з КНДР можуть робити на окупованих територіях

Орієнтовно у Північній Кореї 40 тисяч військовослужбовців, які належать до інженерних частин. Попередньо приблизно 10 – 12 тисяч може приїхати в Росію, а звідти на окуповані території для проведення певних робіт. Однак це не безплатно.

Робітники з КНДР їдуть за оплату, проте навряд чи вони її отримають. Ймовірно, оплата буде уряду – в кишеню Кім Чен Ину. Йдеться про 115 мільйонів американських доларів щорічно,

– зазначив колишній співробітник СБУ.

На його думку, робітники з КНДР можуть займатися відновлювальними роботами, наприклад, в окупованому Бахмуті чи Авдіївці, де особливо небезпечно, й де їх не шкода втратити.

Також військові будівельні та інженерні сили можуть рити фортифікаційні споруди замість регулярних частин російської армії. Водночас тоді в окупантів звільниться додатковий людський ресурс, який Кремль теоретично може спрямувати на інший напрямок.

Поки що є два потенційних сценарії. Не готовий сказати, який буде більш у пріоритеті. Можливо, й третій варіант з'явиться. Наприклад, під камуфляжем інженерних частин можуть приїхати тестові регулярні сили Північної Кореї,

– додав Ступак.

Зазначимо, що радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розкритикував ООН за відсутність реакції на те, що КНДР планує відправити свої інженерні війська на окуповані Росією території України.