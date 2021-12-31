Если Запад пошатнется, мы все равно будем защищаться, – Кулеба об агрессии России

Дмитрий Кулеба напомнил, что Украина уже восьмой год защищается от российской агрессии. Страна продолжит это делать, даже если Запад пошатнется.

В условиях угрозы полномасштабного вторжения России на украинские земли глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о решимости действий Украины в вопросах защиты.

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Кулеба подчеркнул, что Украина будет защищаться от России

Министр напомнил, что Украина уже почти восемь лет защищается от российской агрессии. Кулеба обратил внимание, что страна делает это несмотря на то, что не является членом НАТО.

Мы способны защищаться. Если Запад пошатнется и выберет умиротворение, мы все равно будем защищать себя,

– заявил глава МИД.

Он не сомневается, что украинцы будут бороться за свое право на существование и собственное будущее.

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ранее, оценивая угрозу нападения России, Кулеба предупредил, что ситуация находится один миллиметр от красной линии . В то же время министр подчеркнул, что дипломатия работает – она не откатывает "температуру" до нормы, но сдерживает ее рост.

Текст сообщения Дмитрия Кулебы:

Украина уже почти восемь лет защищается от продолжающейся российской агрессии. Несмотря на то, что не является членом НАТО. Мы способны защищаться. Если Запад пошатнется и изберет умиротворение, мы все равно будем защищать себя, свое право на существование и собственное будущее.