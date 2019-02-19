Если бы Геббельс выжил, он застрелился бы еще раз, – Гордон про российскую пропаганду

В беззащитные головы доверчивых людей уже много лет буквально вбивают выгодную Кремлю информацию. Делается это не только через СМИ. Но у российских журналистов-пропагандистов на руках едва ли не больше крови, чем на руках тех, кто держит настоящее оружие.

Об этом журналист и политик Дмитрий Гордон рассказал в интервью российскому журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю.

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О пропаганде из телеэкранов

По его словам, в России есть миллионы расчетливых, умных людей, которые способны воспринимать адекватно информацию. И хотят ее слышать. "Именно для них я прихожу на программу "60 минут". Хотя вообще программа – это вершина пропагандистского искусства и влияния на доверчивых людей", – сказал журналист.

Когда в беззащитные головы доверчивых людей буквально вбивается то, что нужно, согласно задачам Кремля – это и есть циничная и наглая пропаганда. Если бы Геббельс выжил, он застрелился бы еще раз – после просмотра "60 минут",

– заявил Гордон.

И добавил: "Дураков хватает и у нас, и у вас (и в Украине, и в России – 24 канал). Я прихожу на "60 минут", чтобы достучаться до адекватной части российского общества и объяснить, что Россия совершила преступление в отношении Украины. Если Россия отдаст то, что забрала, если извинится за все то горе, которое причинила Украине – тогда будет дружба и мир".

Что такое "60 минут"?

Это российское телевизионное ток-шоу, выходящее в эфир с сентября 2016 года. Ведущие шоу-Евгений Попов и особенно Ольга Скабеева по прозвищу "Сливной бачок" известны своими антиукраинскими пропагандистскими высказываниями. В частности, "Майдан закрыт на ремонт, потому что третьего Майдана Украина не переживет", "Подавитесь своим Томосом", что Украина "обречена на тотальное замерзание" и многими другими. Не удивительно, что бойцы ВСУ наградили Ольгу Скабееву шутливой грамотой "За самоотверженность и стойкость, проявленные во время создания и донесения фейков до зрителей".

Скабеева, Соловьев, Киселев – главные лица российской пропаганды

О журналистике и гибридной войне

"Так называемая борьба против русского языка – дело рук не идиотов, а агентуры ФСБ. Они еще с начала 90-х специально раскачивают лодку. И продолжают сейчас. Меня как-то Виталий Коротич, легендарный журналист и "отец гласности" в СССР, спрашивал, почему, мол, по Киеву ходят марши людей с бандеровскими лозунгами. И я объяснил, что часто националистами руководят люди, связанные с ФСБ. Он не верил – отказывался верить в очевидное. Вот это и есть гибридная война. Тем более, что украинцы никогда раньше не могли даже представить, что Россия ворвется в Украину", – рассказал Гордон.

Кто такой Дмитрий Гордон?

Украинский журналист, телеведущий, политик. В 2014-2016 годах Гордон был депутатом Киевского городского совета. Сегодня – редактор газеты "Бульвар Гордона" и основатель интернет-издания "ГОРДОН". Провел немало интервью с известными личностями.

А вот другие журналисты, Дмитрий Киселев и Владимир Соловьев – профессионалы и мастера своего дела, мастера пропаганды высокого уровня, по мнению Гордона.

Негодяи с большой буквы. Бойцы "информационного спецназа", который убивает людей. Автомат они, возможно, в руках никогда и не держали. Но на их руках – кровь украинцев,

– отметил Дмитрий Гордон.

"Потому что именно после их слов многие россияне брали автоматы и шли убивать украинцев", – пояснил журналист.

Смотрите видео полного интервью Дмитрия Гордона: