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      Якби Геббельс вижив, він застрелився би ще раз, – Гордон про російську пропаганду

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      Гордон розповів, що він думає про російську пропаганду
      Гордон розповів, що він думає про російську пропаганду / Screenshots

      У беззахисні голови довірливих людей вже багато років буквально вбивають вигідну Кремлю інформацію. Робиться це не тільки через ЗМІ. Але у російських журналістів-пропагандистів на руках чи не більше крові, ніж на руках тих, хто тримає справжню зброю.

      Про це журналіст та політик Дмитро Гордон розповів у інтерв'ю російському журналісту та відеоблогеру Юрію Дудю.

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      Про пропаганду з телеекранів

      За його словами, у Росії є мільйони розважливих, розумних людей, які здатні сприймати адекватно інформацію. І хочуть її чути. "Саме для них я приходжу на програму "60 минут". Хоч загалом програма – це вершина пропагандистського мистецтва і впливу на довірливих людей", – сказав журналіст.

      Коли у беззахисні голови довірливих людей буквально вбивається те, що потрібно, згідно із завданнями Кремля – це і є цинічна та нагла пропаганда. Якби Геббельс вижив, він застрелився би ще раз – після перегляду "60 минут",
      – заявив Гордон.

      І додав: "Дурнів вистачає і у нас, і у вас (і в Україні, і у Росії – 24 канал). Я приходжу на "60 минут", щоб достукатися до адекватної частини російського суспільства і пояснити, що Росія вчинила злочин щодо України. Якщо Росія віддасть те, що забрала, якщо вибачиться за все те горе, яке спричинила Україні – тоді буде дружба і мир".

      Що таке "60 минут"? Це російська телевізійне ток-шоу, що виходить в ефір з вересня 2016 року. Ведучі шоу – Євген Попов та особливо Ольга Скабєєва на прізвисько "зливний бачок" – відомі своїми антиукраїнськими пропагандистськими висловлюваннями. Зокрема, "Майдан закрито на ремонт, бо третього Майдану Україна не переживе", "Подавіться своїм Томосом", що Україна "приречена на тотальне замерзання" та багатьма іншими. Не дивно, що бійці ЗСУ нагородили Ольгу Скабєєву жартівливою грамотою "За самовідданість і стійкість, виявлені під час створення та донесення фейків до глядачів". 

      Пропагандисти
      Скабєєва, Соловйов, Кисельов – головні обличчя російської пропаганди

      Про журналістику і гібридну війну

      "Так звана боротьба проти російської мови – справа рук не ідіотів, а агентури ФСБ. Вони ще з початку 90-х спеціально розхитують човен. І продовжують зараз. Мене якось Віталій Коротич, легендарний журналіст і "батько гласності" в СРСР, питав, чому, мовляв, Києвом ходять марші людей з бандерівськими гаслами. І я пояснив, що часто націоналістами керують люди, пов'язані із ФСБ. Він не вірив – відмовлявся вірити у очевидне. Ось це і є гібридна війна. Тим більше, що українці ніколи раніше не могли навіть уявити, що Росія вдереться до України", – розповів Гордон.

      Хто такий Дмитро Гордон? Український журналіст, телеведучий, політик. У 2014-2016 роках Гордон був депутатом Київської міської ради. Сьогодні – редактор газети "Бульвар Гордона" та засновник інтернет-видання "ГОРДОН". Провів чимало інтерв'ю з відомими особистостями.

      А от інші журналісти, Дмитро Кисельов та Володимир Соловйов – професіонали і майстри своєї справи, майстри пропаганди найвищого рівня, на думку Гордона.

      Негідники з великої літери. Бійці "інформаційного спецназу", який убиває людей. Автомат вони, можливо, у руках ніколи й не тримали. Але на їхніх руках – кров українців,
      – наголосив Дмитро Гордон.

      "Бо саме після їхніх слів багато росіян брали автомати і йшли вбивати українців", – пояснив журналіст.

      Дивіться відео повного інтерв'ю Дмитра Гордона:

       

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      Теги: Новини України Україна – Росія Російська пропаганда Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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