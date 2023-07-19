Россия против Украины: как ЕСПЧ отправил иск страны-террориста на свалку истории

ЕСПЧ объявил решение по делу "Россия против Украины", изъяв единственный межгосударственный иск России против Украины из списка своих дел. Помня какую информационную кампанию провела Россия при подаче своего первого (и единственного) межгосударственного иска, ожидалось, что что-то серьезное будет в этом процессе (на самом деле нет). Больше читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Почему на самом деле Россия подала этот иск

Тогда, 21 июля 2021 года (а это именно за 3 месяца до слушаний по приемлемости дела "Украина и Нидерланды против России", это важно) российские органы всюду громко заявляли о представлении первого межгосударственного иска в ЕСПЧ с рядом жалоб против Украины. Речь шла об административной практике "убийств, похищений, принудительного переселения, вмешательства в избирательное право, ограничениях на использование русского языка и нападениях на российские посольства и консульства".

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В этой жалобе Россия также попыталась приписать Украине ответственность за крушение авиалайнера MH17, потому что Украина "не закрыла воздушное пространство". Москва также жаловалась на блокировку Северо-Крымского канала и просила ЕСПЧ применить временные меры, в частности, обязать Украину возобновить подачу воды в оккупированный Россией Крым и прекратить "притеснения" в использовании русского языка.

Как объяснение решения подать межгосударственный иск против Украины, заявлялось, что Россия "выступает за идеалы демократии, соблюдения прав и свобод человека". Однако это поведение России в первые часы четко демонстрировало, что там изначально использовали этот иск не в интересах обеспечения прав человека.

Тогда Россия сразу заявила, что если ЕСПЧ не примет к рассмотрению ее иск и не удовлетворит ходатайство об обеспечительных мерах по правилу 39 (Россия просила суд дать указания, чтобы Украина "прекратила притеснять русскоязычное население и обеспечила подачу воды в Крым"), это будет означать, что суд не является независимым и беспристрастным.

Если первое было осознанным замыливанием глаз (по регламенту ЕСПЧ межгосударственные иски сразу регистрируются судом, открывается производство и начинается рассмотрение дела на предмет его приемлемости), то второе было типично российской попыткой оправдать заранее, почему что-то сразу будет отклонено.

Итак, 22 июля 2021 года ЕСПЧ открыл производство по делу "Россия против Украины" под №36958/21, сразу отклонив просьбу об обеспечительных мерах. Все потому, что не было предоставлено доказательств "серьезного риска невосполнимого ущерба основополагающим правам человека по Европейской конвенции".

Однако, с процедурной точки зрения, было четко понято цель российского иска – попытка оттянуть на немалый период времени другое важное дело, активно рассматривавшееся в ЕСПЧ – "Украина и Нидерланды против России".

На тот момент дело "Украина и Нидерланды против России" прошло большой путь рассмотрения вопроса приемлемости.

Иск тогда касался жалоб Украины по поводу многочисленных нарушений прав человека на оккупированных территориях. Производство началось еще в столь далеком и одновременно недавнем 2014 году в рамках первого межгосударственного заявления "Украина против России". В 2016 году суд разъединил это производство по территориальному критерию на "Украина против России (по Крыму)" и "Украина против России (по Востоку Украины)".

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В течение 2017–2019 годов подавалась письменные позиции относительно приемлемости, а в 2020 году предварительно должны были быть слушания. В то же время в июле 2020 года правительство Нидерландов подало межгосударственный иск против России по поводу сбивания самолета мазалийских авиалиний рейса МН-17.

Поскольку в рамках дела "Украина против России (относительно Востока Украины)" тоже были жалобы Украины на указанные события, ЕСПЧ решил объединить эти дела, а также другой иск Украины – "Украина против России (II)" по похищению и вывозу украинских детей-сирот в Россию с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей летом 2014 года.

Следовательно, в 2020–2021 годах состоялся дополнительный обмен письменными позициями Украины, Нидерландов и России по объединенному делу "Украина и Нидерланды против России" под №8019/16, №43800/14 и №28525/20. В июне 2021 года ЕСПЧ сообщил, что 24 ноября 2021 года он проведет устные слушания по приемлемости дела.

Это был важный этап в рассмотрении украинского межгосударственного дела. Украина должна была представить позицию не только о приемлемости жалоб о нарушении Россией прав человека в ходе ее агрессии с 2014 года. Также рассматривался ключевой для дела вопрос юрисдикции.

Вероятность удовлетворения российского иска существовала

Простыми словами: относительно времени, с которого Россия осуществляла контроль над захваченными территориями восточных областей, и относительно объема ее ответственности.

И вот в июле 2021 года Россия подала межгосударственный иск, содержавший жалобы, так сказать, "зеркальные" к тем, которые заявляла Украина с 2014 года против России. Россия обвиняла Украину за "административные практики убийств, похищений, принудительного переселения, за вмешательство в избирательное право, ограничение и использование русского языка, преследования и нападения на "неудобных" журналистов, закрытие русскоязычных каналов, нападения на российские посольства и консульства, блокирование Северо-Крымского канала.

Также Россия выдала свою версию сбивания самолета MH17, приписывая Украине ответственность за крушение авиалайнера из-за "незакрытия воздушного пространства".

А теперь представьте – в заявлении от 22 июля 2021 года, а также в последующих письмах в августе и сентябре 2021 года правительство России обращалось в ЕСПЧ с ходатайством о присоединении заявления "Россия против Украины" к делу "Украина и Нидерланды против России". При этом, при подаче иска все документы, как доказательства, так и само заявление, были поданы на русском языке, в связи с чем ЕСПЧ неоднократно давал указания предоставить материалы на официальных языках его работы, на английском или французском. Однако Россия постоянно оттягивала предоставление надлещим образом подготовленных документов.

И хотя вероятность удовлетворения ходатайства России была довольно невелика, все же она существовала, а с ней – и риск существенного оттягивания слушаний по делу "Украина и Нидерланды против России" и получения решения ЕСПЧ по приемлемости. Однако ходатайство России было отклонено.

Оттянуть проведение слушаний все же удалось, но всего на два месяца и другим способом. За две недели до даты устных слушаний ad hoc судья ЕСПЧ от России, который с 2019 года рассматривал межгосударственные иски Украины в составе Большой Палаты ЕСПЧ, внезапно обнаружил, что он не беспристрастен и подал самоотвод. Поэтому слушания перенесли на 24 января 2022 года.

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Слушания по делу "Украина и Нидерланды против России" прошли очень положительно. Об этом свидетельствует мощное решение по приемлемости этого дела, которое ЕСПЧ объявил 25 января 2023 года.

Детали важного решения ЕСПЧ

В марте 2022 года Совет Европы исключил Россию из своего состава из-за полномасштабного вторжения в Украину. Россия прекратила коммуникацию, в том числе относительно предоставления замечаний и комментариев в ответ по делам, где Россия является ответчиком. В то же время ЕСПЧ продолжил рассматривать дела в отношении России.

18 июля 2023 года, без какой-либо коммуникации и получения позиции Украины, ЕСПЧ вынес решение о неприемлемости дела "Россия против Украины", изъяв его из своего реестра дел.

ЕСПЧ в своем решении по делу "Россия против Украины" указал:

ходатайство России об обеспечительных мерах по этому делу, которое было заявлено при подаче иска в июле 2021 года и повторно в августе того же года, было отклонено. Все потому, что оно не содержало доказательств существования серьезного риска нанесения непоправимого вреда основополагающим правам, гарантированным Конвенцией;

на отсутствие сотрудничества России как заявителя по делу, а также на определенные процессуальные злоупотребления, описанные выше. При этом, хотя с апреля 2022 года Россия вообще перестала реагировать на какие-либо письма суда, документы из ЕСПЧ она продолжает получать даже сейчас. То есть России обеспечивают возможность участия в производствах, ей известно, какие дела рассматриваются и что с ними происходит;

посредством подачи иска против Украины Россия стремилась получить решение ЕСПЧ относительно "утверждаемых нарушений Конвенции" Украиной, которое обязало бы украинское правительство принять общие меры по устранению нарушений, указанных в российском заявлении. В то же время ряд событий, касающихся заявленных Россией жалоб, были и являются предметом других производств (в том числе 8 500 индивидуальных заявлений, касающихся событий с 2014 года в разных частях Украины), часть жалоб России полностью совпадала с жалобами в других делах (в том числе в нескольких индивидуальных исках против Украины по поводу сбивания авиалайнера МН17), другие – уже были рассмотрены (в частности, по поводу протестов на Майдане Незалежности). То есть Россия фактически продублировала ряд жалоб, которые долгое время рассматривались судом.

В итоге все это вместе дало возможность ЕСПЧ заключить, что Россия не желает должным образом поддерживать свое заявление.

Если посмотреть на текст постановления, может показаться, что это просто формальное решение об изъятии дела из-за несоблюдения процедуры и как будто все произошло само собой. Мол, нарушителю досталось за его же поведение, а Украина прямо со стороны наблюдала, как Россия сама закапывала свой иск в ЕСПЧ.

Но это не так. Важная борьба (юридическая) из-за российского иска происходила в других производствах, в первую очередь по делу "Украина и Нидерланды против России". Тогда у нас было достаточно серьезное процессуальное сражение, чтобы обеспечить проведение устных слушаний по этому делу. Решение по приемлемости дела "Украина и Нидерланды против России" объясняет, в чем заключалась его беспрецедентная важность и почему России было важно максимально затянуть в нем процесс.

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Так, 25 января 2023 года, объявляя решение о приемлемости межгосударственного заявления "Украина и Нидерланды против России", ЕСПЧ отметил, что территории на Востоке Украины были захвачены российскими оккупационными силами, а Россия установила над ними контроль с 11 мая 2014 года. Отдельно суд подчеркнул на присутствии на Востоке Украины российских военных с апреля 2014 года и широкомасштабном развертывании российских войск самое позднее с августа 2014 года. И этот контроль продолжается.

Как ЕСПЧ "обул" Россию

Что означает решение ЕСПЧ по делу "Россия против Украины", если отойти от чисто юридического противостояния Украины и России?

Если посмотреть более широко, то это решение о том, что:

1. Когда начат юридический процесс в международных институтах, злоупотреблять процессуальными правами стороны не лучшая стратегия. Россия вела себя крайне дерзко в процессе этого дела еще до ее исключения из Совета Европы в марте 2022 года из-за полномасштабного вторжения в Украину. Это можно расценивать как недобросовестное поведение, а информационную кампанию, которую тогда российские органы провели с одновременными заявлениями, что "если ЕСПЧ отклонит дело..." – даже как попытку давления на суд.

Однако на каждое процессуальное злоупотребление существуют соответствующие меры реагирования, а недобросовестное поведение стороны будет иметь соответствующие последствия для пролизводства в целом. Что, собственно, и произошло.

2. Что бы ни говорилось о присутствии определенного элемента политики в межгосударственных исках (ЕСПЧ и сам признает, что если государства уже задействовали механизм межгосударственного иска, то в процессе, безусловно, присутствуют элементы политики соответствующих стран), все же на первом месте – юридический спор и осуществление надлежащего правосудия. ЕСПЧ остается преданным этой цели.

3. Здесь есть элемент следствия так сказать "от обратного" – все поведение России во время производства и по сути слияния дела – это дополнительный аргумент для нас, что:

Россия недобросовестно использует международные площадки для достижения своих целей. Даже когда речь идет о международных судебных институтах, юрисдикцию которых она признала обязательной. Поэтому верить в добросовестное исполнение каких-либо договоренностей с Россией не нужно. Это наблюдалось во время многих переговоров, когда достигнутые договоренности не выполнялись. Теперь еще этот факт подтвержден юридически ЕСПЧ в процессе, инициированном самой же Россией;

Россия в принципе не намерена обеспечивать права человека. Даже ее межгосударственный иск с громкими заявлениями о защите прав человека преследовал совсем другую цель. Это нужно учитывать всем, особенно в будущем сотрудничестве с этим государством, если или когда оно возникнет в любых модальностях.

Негативный пример России в ЕСПЧ следует использовать при усовершенствовании\создании действенных механизмов международного правопорядка, которые рано или поздно произойдут. Международное право, которое функционирует через призму договоров, чем является Конвенция о защите прав человека и основных свобод, базируется на принципе принятия на себя обязательств, общих правил игры на международном поле, и добросовестности их выполнения.

Действующий международный правопорядок наглядно продемонстрировал отсутствие действенных средств сдерживания дерзких нарушителей этих правил. Мы работаем уже с последствиями нарушений, подтверждаем их через международные судебные институты и создаем механизмы компенсации ущерба. Но также должна быть эффективная система сдерживания и противовесов на будущее.

Весь процесс в целом демонстрирует, насколько цинично Россия пыталась использовать международный судебный институт – как средство ее пропаганды и ведения гибридной войны и на юридическом поле борьбы.

Международное правосудие не быстрое (хотя сравнивая опыт других государств, иски Украины ЕСПЧ рассматривает с существенным ускорением), но выполняет свою функцию. Наша же задача не быть в стороне от этих сверхважных процессов, которые касаются Украины, и максимально прилагать усилия для защиты своего государства.