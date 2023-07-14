ВСУ достают до Арабатской Стрелки: в оккупантов нет ни одного безопасного места на Херсонщине

Ранее россияне считали безопасной Арабатскую Стрелку в Херсонской области, поэтому располагали там даже полигоны. Однако прилетает теперь и там.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Он отметил, что, учитывая последние детонирования на Херсонщине, у оккупантов нет безопасного места в области.

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"Они уже не чувствуют себя безопасно ни в одном месте на оккупированной Херсонщине. То, что они продолжают упорно что-то разгружать и упорно усиливать, то, знаете, для российской армии и Путина – это расходный материал. "Бабы еще родят", – отметил Хлань.

Россияне никогда не волновались за людей. Захватчики прибывают в Геническ, а оттуда их распределяют. Там оккупанты и ждут со страхом – их бросят на Запорожское направление или на побережье.

Все пытаются просто удержаться где-нибудь в Геническом районе, или в Скадовском. Они ведь их еще считают для себя более безопасным, но гореть им всем в аду,

– подчеркнул депутат Херсонского областного совета.

Скрыть ничего не удастся

Когда россияне взорвали Каховскую ГЭС, на некоторое время они перекинули свою технику на Запорожское направление. Теперь они усиливают техникой, которая следует из Крыма, свои позиции на Херсонщине. Туда россияне привозят и боеприпасы.

Есть ли безопасное место для россиян в Херсонской области: смотрите видео

Сейчас оккупанты интенсивно поставляют боеприпасы в Каховку и её пригород. Россияне располагают склады недалеко от города – ближе к Мелитопольской трассе. Враг выгружает свои снаряды на склады агропредприятий. Оккупанты думают, что так они смогут их обезопасить. Однако, им не удастся ничего скрыть.

"Многие наши люди еще остаются на оккупированной части Херсонщины. Не дадут им что-то скрыть. Все будет гореть, детонировать. А им не место на нашей земле", – отметил Сергей Хлань.

Что происходит на Херсонщине