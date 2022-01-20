Есть что ему сказать, – Кулеба заявил о готовности к встрече с Лавровым

Дмитрий Кулеба готов к трехсторонней встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой зарубежного ведомства России Сергеем Лавровым. Но на переговоры должна согласиться Москва.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 20 января рассказал о готовности общаться с Лавровым.

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Кулеба открыт к встрече с Лавровым

Я открыт к встрече с министром Лавровым. Мне есть что ему сказать. Вы знаете, что он как-то избегает встречи с Украиной,

– отметил Кулеба.

Министр добавил, что это решение главы зарубежного ведомства России, комментировать его он не будет.

Кроме того, глава МИД Украины сообщил, что 19 января на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном он "подтвердил свою готовность к трехсторонней встрече на уровне министров иностранных дел, если Лавров на это согласится".

Визит Блинкена в Украину: что известно

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев 19 января. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Политик рассказал, что о визите его попросил лично Джо Байден. Для этого было несколько причин: для поддержки Украины, а также – для консультации относительно следующих шагов на фоне угрозы новой агрессии Кремля.

Также Блинкен провел встречу с Кулебой. Они общались относительно дальнейшего воплощения комплексного пакета сдерживания России, практической поддержки Украины со стороны США, активных дипломатических усилий по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

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