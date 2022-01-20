Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу 20 січня розповів про готовність спілкуватися з Лавровим.

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Кулеба відкритий до зустрічі з Лавровим

Я відкритий до зустрічі з міністром Лавровим. Мені є що йому сказати. Ви знаєте, що він якось уникає зустрічі з Україною,

– зазначив Кулеба.

Міністр додав, що це рішення глави закордонного відомства Росії, коментувати його він не буде.

Крім того, глава МЗС України повідомив, що 19 січня на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном він "підтвердив свою готовність до тристоронньої зустрічі на рівні міністрів закордонних справ, якщо Лавров на це погодиться".

Візит Блінкена в Україну: що відомо

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва 19 січня. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Політик розповів, що про візит його попросив особисто Джо Байден. Для цього було декілька причин: для підтримки України, а також – для консультації щодо наступних кроків на тлі загрози нової агресії Кремля.

Також Блінкен провів зустріч з Кулебою. Вони спілкувалися щодо подальшого втілення комплексного пакета стримування Росії, практичної підтримки України зі сторони США, активних дипломатичних зусиль з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

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