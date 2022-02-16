Есть два основных элемента, – медиаэксперт сказал, что стоит за мощными кибератаками России
Хакеры атаковали украинские банки и сайты государственных органов. Кибератаки нанесли значительный ущерб для нашего государства.
Россия хотела распространить свои нарративы на украинский народ. Об этом в эфире 24 канала рассказал медиа эксперт, экс-заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин.
Обратите внимание Сайт Минобороны до сих пор под DdoS-атакой, прогнозируют, что это будет продолжаться и в дальнейшем
"Я думаю, есть 2 основных элемента, по которым можно определить вредность (кибератак – 24 канал)", – подчеркнул он.
Репутационный элемент
По его словам, прежде всего речь идет о репутационном, информационном элементе. Если люди обсуждают соответствующие атаки, это означает, что такая ситуация для украинского народа является очень важной, хотя ничего критического не произошло.
В рамках таких обсуждений Россия и распространяет один из основных своих нарративов – "несостоятельное государство", который призывает украинцев верить, что украинские госорганы не могут защитить украинских граждан от таких нападений.
Экономический элемент
Медиа эксперт пояснил, что кибератаки являются вредными и из-за экономических угроз.
Думаю, что даже если 1 – 2 часа не работала сеть "Ощадбанка" и "Приватбанка", это означает то, что на протяжении этого времени банки теряли и на комиссиях, и на своих репутациях,
– пояснил Золотухин.
Касательно сайта Минобороны, как он считает, это абсолютно естественная ситуация. Ведь министерство и его электронные площадки являются самыми первыми объектами агрессии со стороны России.
"То, что атаки осуществляются на платформы Вооруженных сил и Минобороны – это и является частью войны, которая идет более 7 лет между Украиной и Россией", – добавил он.
Золотухин рассказал о мощных кибератаках 15 февраля: смотрите видео
Кибератаки на банки и сайт госучреждений: главное
- Начиная с вечера 15 февраля начались проблемы с доступом к веб-порталам Минобороны, Генштаба, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Кабмина, Офиса Президента, Министерства внутренних дел и Госпогранслужбы.
- Кибернападение частично вывело из строя "Приватбанк", "Ощадбанк", "Альфабанк" и monobank. Пользователи сообщали, что у некоторых не работал интернет-банкинг, другие же могли авторизоваться, однако не могли проводить расчетные операции. Также не работали некоторые банкоматы и терминалы.
- Кроме этого, хакеры атаковали портал "Дия". По информации специалистов, соответствующая атака мощнее предыдущих.
- На сервисы совершили массовую вредоносную DoS-атаку с территории России, Китая и Узбекистана и других локаций.
- В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что к организации кибернападений причастны спецслужбы Кремля. Сейчас полиция открыла уголовное производство по факту электронной диверсии. США сразу предложили Украине помощь в расследовании соответствующего дела.