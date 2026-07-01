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1 июля, 19:21
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Обновлено - 19:51, 1 июля

"Этой ночью может быть массированный обстрел": Зеленский срочно возвращается в Украину

Анастасия Колесникова

Россия готовится к новому массированному удару по Украине. Он может состояться сегодня ночью.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на совместной с премьер-министром Ирландии пресс-конференции.

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Когда будет массированая атака на Украину?

Сегодня есть информация, очень неприятная, о подготовке очередного российского массированного удара. Есть данные разведки,
 – сказал президент во время общения с медиа. 

Он добавил, что после этого брифинга вместе со своей командой будет быстро возвращаться из Ирландии в Украину. 

Глава государства попросил украинцев быть сегодня особенно осторожными и учитывать сигналы воздушной тревоги. 

Знаем, что Путин уже некоторое время готовил этот массированный удар по Украине. Он не первый. Этой ночью именно такая угроза,
 – уточнил Зеленский. 

К слову, мониторинговые каналы также пишут о высокой вероятности массированного обстрела этой ночью. 

С последнего массированного удара прошло 15 дней. Враг за это время успел подготовиться к следующей массированной ракетно-дроновой атаке. Для нее минувшей ночью было передислоцировано 4 борта Ту-95мс с аэродрома "Украина" на аэродром "Энгельс" и "Оленья". Также недавно отмечена передислокация пусковых установок "Искандер" с Дальнего Востока в Брянскую область. 

Недавно появилось сообщение от эстонской разведки. Она считает, что Россия временно снизила количество ударов по Украине, чтобы накопить ракеты и дроны для новой массированной атаки. 

По данным минобороны Эстонии, на прошлой неделе оккупанты выпустили около 900 дронов и 12 ракет – это значительно меньше, чем раньше.

Между тем, в ГУР предупреждали, что российская армия накопила около 120 гиперзвуковых ракет "Циркон". Они крайне сложная цель для украинской противовоздушной обороны.

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Массированная атака по Украине
Владимир Зеленский