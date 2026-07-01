"Этой ночью может быть массированный обстрел": Зеленский срочно возвращается в Украину

Россия готовится к новому массированному удару по Украине. Он может состояться сегодня ночью.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на совместной с премьер-министром Ирландии пресс-конференции.

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Когда будет массированая атака на Украину?

Сегодня есть информация, очень неприятная, о подготовке очередного российского массированного удара. Есть данные разведки,

– сказал президент во время общения с медиа.

Он добавил, что после этого брифинга вместе со своей командой будет быстро возвращаться из Ирландии в Украину.

Глава государства попросил украинцев быть сегодня особенно осторожными и учитывать сигналы воздушной тревоги.

Знаем, что Путин уже некоторое время готовил этот массированный удар по Украине. Он не первый. Этой ночью именно такая угроза,

– уточнил Зеленский.

К слову, мониторинговые каналы также пишут о высокой вероятности массированного обстрела этой ночью.

С последнего массированного удара прошло 15 дней. Враг за это время успел подготовиться к следующей массированной ракетно-дроновой атаке. Для нее минувшей ночью было передислоцировано 4 борта Ту-95мс с аэродрома "Украина" на аэродром "Энгельс" и "Оленья". Также недавно отмечена передислокация пусковых установок "Искандер" с Дальнего Востока в Брянскую область.

Недавно появилось сообщение от эстонской разведки. Она считает, что Россия временно снизила количество ударов по Украине, чтобы накопить ракеты и дроны для новой массированной атаки.

По данным минобороны Эстонии, на прошлой неделе оккупанты выпустили около 900 дронов и 12 ракет – это значительно меньше, чем раньше.

Между тем, в ГУР предупреждали, что российская армия накопила около 120 гиперзвуковых ракет "Циркон". Они крайне сложная цель для украинской противовоздушной обороны.