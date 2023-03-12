В Киеве полностью восстановили теплоснабжение: какая ситуация со светом и водой
Источник:КМВА
Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Были попадания в объекты энергетической инфраструктуры, в частности, в Киеве. Последствия атаки удалось устранить. Тепло горожанам уже вернули.
Оккупанты продолжают терроризировать мирное население Украины. 9 марта враг нанес очередной массированный ракетный удар. Рассказываем, что известно о ликвидации последствий атаки по энергетической инфраструктуре Киева.
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Тепло вернули полностью
По словам начальника КГВА Сергея Попко, теплоснабжение в столице возобновили полностью. Что касается электро- и водоснабжение, то оно подается во все районы Киева.
Инфраструктура города работает в штатном режиме. Киев выстоял. Столицу не сломать!,
– подчеркнул Сергей Попко.
Отметим, что российские военные 9 марта утром запустили ракету "Кинжал" по объекту инфраструктуры в Киеве. Над ликвидацией последствий в столице работали в течение трех суток. Для ускорения процесса приходилось вводить экстренные отключения электроэнергии, чтобы снизить нагрузку на сеть. Добавим, что 40% жителей столицы оставались почти сутки без тепла из-за коварного удара врага.
Запустили сразу 6 "Кинжалов"
- Напомним, что 9 марта россияне запустили не самое большое количество ракет. Но есть один важный момент, они использовали по 6 ракет "Кинжал" и Х-22. А их существующие в Украине системы ПВО сбивать не могут. Попадания зафиксировали в более чем 10 регионах нашего государства.
- Об атаке сразу 6-ю "Кинжалами" впервые рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире 24 Канала. Он отметил, что не напоминает, чтобы в рамках одной атаки российские военные использовали такое количество аэробалистических ракет.
- Несмотря на это, силы ПВО сбили 34 из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр". Также из 8 дронов-камикадзе "Шахид" в металлолом превратили 4.
- Как отметила впоследствии спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, не исключено, что во время этой атаки враг пытался обнаружить систему Patriot. Ведь именно накануне сообщалось о том, что эти ПВО уже привезли в Украину.