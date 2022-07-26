Есть ли у россии оружие, которое станет конкурентом HIMARS: ответ военного эксперта

Реактивные артиллерийские системы HIMARS изрядно пугают оккупантов. Ведь враг не может достать своими системами "Смерч" и "Ураган" в ответ.

россия хоть и имеет количественное преимущество в артиллерии, однако в ее распоряжении нет ни одной подобной HIMARS реактивной системы. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Альтернативы HIMARS у россии нет

Мусиенко рассказал, что HIMARS – относительно новая реактивная артиллерийская система, принятая на вооружение в США. В то же время россия не разрабатывала новой реактивной артиллерии, а только полагалась на ремонт и модернизацию известных систем, таких как "Град", "Ураган" и "Смерч".

Александр Мусиенко вспомнил, что россия пыталась некоторое время модернизировать свои ракеты до "Смерчей" и сделать их с системами спутникового наведения, однако, у них так и не получилось сделать аналог такой ракеты.

Они говорят, что у них есть такое оружие, что у них ракеты также летят по сложной траектории и их сложно увидеть контрбатарейным системам, но это неправда. У них нет таких ракет, которые есть у HIMARS,

– подчеркнул эксперт.

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HIMARS в Украине: последние новости

Глава Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит 23 июля рассказал о планах по военной помощи Украине, в частности, о предоставлении установок HIMARS и MLRS. По его словам, партнеры стремятся достичь цифры в 25 или 30 систем, а также предоставить как можно больше ракет к ним.

США оказывают Украине очередную военную помощь на сумму 175 миллионов долларов. К нам направляются еще 4 системы HIMARS. После получения этой помощи у Украины будет 16 таких артиллерийских систем. Также в рамках помощи наше государство получит 580 тактических беспилотников Phoenix Ghost, 4 командно-штабных машины, противотанковое оружие и боеприпасы.

HIMARS влечет за собой панику в стране-агрессоре и в рядах ее войска. То, что эти артиллерийские системы могут изменить ход войны, признают даже кремлевские пропагандисты. Именно поэтому минобороны россии распространяет фейковую информацию по уничтожению HIMARS в Украине.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что с помощью этих артиллерийских систем в воздух взлетели уже 50 российских складов с боеприпасами. Ранее эффективность работы HIMARS подтвердили даже в NASA.

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