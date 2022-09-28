Ответ иранским беспилотникам: военный эксперт рассказал, какие дроны-камикадзе есть у ВСУ
Украина использовала дроны-камикадзе в войне против россии. ВСУ получили их от партнеров из США по программе военной поддержки.
В отличие от иранских беспилотников, американские являются высокоточным оружием, имеющим соответствующую боевую классификацию. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.
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"Украинские" дроны-камикадзе
Эксперт отметил, что ВСУ на сегодняшний день подтверждено использовали пока один тип дрона-камикадзе американского производства.
Switchblade – это высокотехнологичный дрон-камикадзе, они есть в двух вариантах – Switchblade 300 и 600. Первый из них нам поставляли давно, мы их использовали. Но была неподтвержденная информация, что Switchblade 300 очень боится российской радиоэлектронной борьбы. Препятствия могли оказывать большое влияние на работу этих дронов,
– объяснил специалист.
По его словам, Switchblade 300 – это дрон-камикадзе осколочно-фугасного действия, который имеет небольшой заряд и борется с пехотой противника.
"А вот Switchblade 600 – это противотанковый дрон. Соответственно, он борется с бронированными объектами противника, также может бороться с пехотой. Они высокоточны: "куда вижу, туда и падаю"... Switchblade руководствуются до последнего момента операторами. их меньше, чем иранских – 20 и 40 километров", – добавил Жданов.
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Есть у ли ВСУ дроны-камикадзе: смотрите видео
Характеристика иранских дронов
В то же время обозреватель указал, что в противоположность американским дронам, у иранских – точность лишь приблизительная, поскольку они "падают в район" и не имеют классификации.
Нельзя сказать, что Shahed 136 идет как противотанковый, а Shahed 192 – это противопехотный. Это просто дрон-камикадзе: у него около 20 кг взрывчатки. Он просто падает и взрывается. Его задача – попасть в круг диаметром от 50 до 100 метров. На сегодняшний день точных данных тактико-технических характеристик этих дронов нет,
– подчеркнул эксперт.
По его мнению, в отличие от иранских дронов, Switchblade падает "метр в метр".
"Иранский дрон летит на 600 километров – у него программируемая траектория. Это означает, что оператор не влияет на его полет. Он летит, как отдельная крылатая мини-ракета. В некоторых источниках дальность Shahed 136 даже указывается до 1900 км. Но то, что они долетают из Крыма в Одессу – мы убедились", – резюмировал Жданов.
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Иран поставляет дроны россии: что известно
- О том, что Россия может получить иранские дроны в СМИ говорили еще летом. В частности, сообщалось, что у Белого дома есть данные о том, что Иран может поставить россии ударные беспилотники.
- В то же время иран отрицал это, а министр иностранных дел Нассер Канаани уверял, что Иран не будет поставлять России оружие, в том числе и беспилотники.
- Однако уже в начале августа американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Иран мог отправить БпЛА в россию для полевых испытаний. И, мол, россияне начали тренировку с иранскими беспилотниками.
- 30 августа представители администрации Джо Байдена сообщили журналистам, что россияне забрали часть дронов с иранского аэродрома и уже доставили их в Россию.
- Уже в сентябре украинские военные начали сбивать иранские дроны, которые россияне маркируют другими марками.
- Из-за использования иранских дронов президент Владимир Зеленский поручил МИД отреагировать на это. Впоследствии, Украина приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации и сократить кадровый состав иранского посольства.
- В то же время в Тегеране отвергли все обвинения и заговорили о "внешнем влиянии" на отношения с Украиной со стороны третьих стран.
- Впоследствии Украина ответила на позицию Ирана, подчеркнув, что единственной "третьей стороной" являются иранские беспилотники, которые ВСУ сбивают в нашем небе. В Киеве уверены, что только Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной.