Есть ли у России достаточно сил, чтобы атаковать Украину из Беларуси: что говорят пограничники

Ситуация на границе с Беларусью под контролем. Рядом с украинской границей не обнаружено перемещения техники, подразделений или личного состава армии Беларуси.

Украина продолжает укреплять это направление, поскольку оно остается потенциально опасным. В то же время на границе с Беларусью отсутствует военная активность. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Есть ли в России достаточно группировок для нападения на Украину

Спикер отметил, что у России, например, на территории Беларуси отсутствуют необходимые группировки, силы и средства для осуществления каких-либо действий против Украины с белорусской территории.

В направлении границы с Беларусью ситуация отличная от границы с Россией. Там обстановка полностью контролируемая, и рядом с нашей границей мы не видим какой-то активности по перемещению техники, или подразделений, или личного состава армии Беларуси. Конечно, определенное количество сил, подразделений Беларусью используется для того, чтобы усилить границу с нашей страной, но они находятся на определенной удаленности от границы с нашим государством,

– рассказал Демченко.

Демченко также отметил, что это направление остается угрожающим, поэтому укрепление границы продолжается, а подразделения разведки пристально следят за тем, что происходит по ту сторону границы.

Обратите внимание! Это делают для того, чтобы анализировать всю имеющуюся информацию, понимать, меняется ли ситуация, насколько она является угрожающей. Эти данные позволят усилить то или иное направление, если ситуация будет меняться.

Ранее со стороны Беларуси уже звучали заявления о стягивании войск к украинской границе, но это не более чем информационное влияние. Беларусь остается марионеткой России.