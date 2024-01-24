Есть ли угроза НАТО со стороны России: Столтенберг ответил на главный вопрос последних дней
Источник:Sky News
Украина почти два года противостоит полномасштабной российской агрессии. В последнее время все чаще звучат заявления об угрозах НАТО со стороны России. Это прокомментировал Йенс Столтенберг.
Генсек НАТО решил пролить свет на вопрос, который в последние дни беспокоит многих людей, в частности, украинцев. Он ответил, наблюдается ли угроза Альянсу со стороны страны-агрессора.
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Существует ли угроза НАТО
По словам Йенса Столтенберга, у НАТО не видят непосредственной военной угрозы со стороны России по отношению к любому из членов военного Альянса. Он добавил, что в НАТО будут продолжать свою политику сдерживания. Также отметил, что в конце недели стартуют самые большие за последние десятилетия военные учения.
Мы делаем все это для того, чтобы гарантировать, что у нас есть силы, способные устранить любые возможности для просчетов или непонимания Москвой нашей готовности защитить каждый дюйм территории НАТО, и, пока мы это делаем, никакого нападения на территорию НАТО не будет,
– подчеркнул Столтенберг.
Обратим внимание, что соответствующее заявление генсек сделал после того, как на прошлой неделе о потенциальном конфликте с Россией предупредил высокопоставленный военный чиновник НАТО адмирал Роб Бауэр.
Мы должны понять, что нельзя считать, что мы живем в мире. И именно поэтому мы (силы НАТО – 24 Канал) готовимся к конфликту с Россией,
– отметил он.
Немецкий министр обороны Борис Писториус отмечал, что "мы слышим угрозы из Кремля почти каждый день". По его словам, "мы должны учитывать, что Владимир Путин может однажды даже напасть на страну НАТО". По его словам, эксперты ожидают, что это может произойти через пять – восемь лет.
Тем временем НАТО может скоро расшириться
- Вскоре еще одним членом НАТО может стать Швеция. Так, 23 января парламент Турции одобрил заявку о присоединении Швеции в военный Альянс. В течение нескольких дней президент страны Эрдоган должен подписать документ.
- Пока осталась последняя страна, которая до сих пор не одобрила заявку Швеции. Речь идет о Венгрии. В СМИ пишут, что она – единственное государство, сдерживающее расширение военного Альянса. Если и она поддержит заявку, то Швеция станет 32 членом НАТО.
- Ранее Альянс уже пополнился Финляндией. Она вместе со Швецией решила стать частью НАТО после того, как Россия совершила полномасштабное вторжение на территорию Украины 24 февраля 2022 года.