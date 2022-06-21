Есть парки, куда ходить пока нельзя, – в КГВА назвали опасные места в Киеве

В Киеве проверили парки и скверы на наличие взрывчатки. Среди них есть такие, куда пока что ходить опасно.

Об этом рассказал первый заместитель председателя КГВА Николай Поворозник. По его словам, в основном речь идет о парках, граничащих с лесополосами, особенно в направлении Пущи-Водицы.

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Поворозник рассказал, что в некоторых парках нашли достаточно много взрывоопасных предметов. Это неудивительно – эти территории фактически являлись зоной боевых действий. Кроме того, украинские военные минировали свои оборонительные рубежи.

Он отметил, что перед входом на опасную территорию – парк, сквер или лесополосу – есть предупредительные знаки, где указано, что проход туда запрещен. Пренебрегать нельзя, ведь соблюдение этих ограничений может сохранить жизнь.

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Кроме того, в КГГА рассказали, что обследование лесопарковых зон Киева проводили идентификаторы ВНП Главного управления ГСЧС Украины в Киеве и специалисты Мобильного спасательного центра быстрого реагирования. Также представители администрации опубликовали подробный перечень парков и скверов, от визита в которые лучше отказаться:

часть парка "Лысая гора",

часть парка "Киото",

парк "борцов за свободу и независимость",

парк "Деснянский",

парк "Муромец",

часть парка на острове Труханов,

часть парка "Пуща-Водица",

часть Мариинского парка.

В КГВА уверяют, что все остальные парки – безопасны для посещения.

Если вы увидели подозрительный предмет, не поднимайте и не прикасайтесь к нему. Обо всех найденных взрывоопасных предметах следует сообщать на горячую линию 101.

Напомним, что в конце мая перечень опасных парков и скверов Киева и окрестностей был намного больше. В течение этого времени специалисты неутомимо работали, чтобы максимально очистить город от взрывоопасных предметов и обеспечить спокойствие киевлянам.

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