Есть план, и не один, и он связан со сменой командования, - Зеленский о новом контрнаступлении

Владимир Зеленский сообщил, что Украина имеет новый план контрнаступления на 2024 год. Он связан именно со сменой военного командования.

Соответствующее заявление президент сделал 25 февраля на пресс-конференции по итогам форума “Украина. Год 2024”. Он отметил, что деталей сообщить не может.

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Зеленский о контрнаступлении

Владимир Зеленский сообщил, что Украина имеет план действий на третий год полномасштабной войны – одним из его шагов была смена военного руководства.

Есть четкий план по контрнаступлению. Деталей не могу сказать. Не имею на это права. Этот план связан и со сменой руководства,

– сказал президент.

Украинский лидер отметил, что таких планов будет несколько – из-за вероятной утечки информации. Он добавил, что увольнение Валерия Залужного это "внутренний момент".

Смена командования

Владимир Зеленский 8 февраля представил нового главнокомандующего ВСУ – им стал Александр Сырский. Он сменил на посту Валерия Залужного. Приход нового главкома также привел к ряду перестановок в военном командовании.

В вечернем обращении президент отметил, что ожидает от Сырского реалистичный, детальный план действий ВСУ на 2024 год, учитывая реальную ситуацию на поле боя сейчас, а также дальнейших перспектив. Кроме этого, он должен решить ряд проблем внутри украинского войска.

Новый главнокомандующий уже начал проводить аудит Сил обороны. По его результатам определят "внутренний резерв" украинской армии. Уже удалось выявить тысячи военных, которые ни разу не были на фронте.