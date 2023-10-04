Есть погибшие и травмированные украинцы: МИД Украины впервые прокомментировал смертельное ДТП возле Венеции

Накануне вечером возле Венеции автобус с пассажирами сорвался с эстакады и упал с высоты ориентировочно 30 метров. Украинское Министерство иностранных дел подтвердило информацию, что среди пассажиров были украинцы.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко утром 4 октября подтвердил в комментарии 24 Каналу, что есть погибшие и раненые граждане Украины. Еще ночью итальянские СМИ писали, что среди жертв пятеро украинцев.

Смотрите также Возле Венеции автобус упал с моста, погибли около 20 человек

Что известно об украинцах, попавших в смертельную аварию

По имеющейся информации, туристический автобус с 40 пассажирами сорвался с эстакады и упал с высоты около 30 метров. Пока известно о пяти погибших украинцах, еще трое травмированы. Сейчас им предоставляется необходимая медицинская помощь в больнице,

– заявил Николенко.

По его словам, украинское посольство в Риме и генеральное консульство в Милане уже занимаются этой аварией. Известно, что она случилась на трассе А4 вблизи Венеции.

В частности, украинские консулы:

взаимодействуют с итальянскими правоохранителями в контексте выяснения всех обстоятельств ДТП;

держат на контроле лечение наших граждан;

устанавливают связь с родственниками.

Следует заметить, что итальянские СМИ написали о 21 жертве в результате аварии возле Венеции.

Что известно о смертельной аварии возле Венеции

Вечером 3 октября возле Венеции с моста в населенном пункте Местре упал автобус. Он загорелся. Известно, что в результате аварии погиб 21 человек, еще 15 – получили ранения. По данным местной прессы, пятеро пострадавших – в тяжелом состоянии. Среди жертв двое детей.

Генеральный директор компании La Linea Массимо Фьорезе, автобус которой разбился, заверил, что транспорт был "новый", ведь ему не было и года.

Относительно водителя рассказал, что 40-летний Альберто Риццотто был родом из Конельяно в провинции Тревизо. Он работал в компании 5 – 6 лет. Массимо Фьорезе подозревает, что водителю стало плохо. Ведь на видео с места трагедии видно, что подъезжает транспорт, он тормозит и почти остановился, когда врезался в забор и упал с моста.

Полиция расследует трагедию. Журналисты пишут, что это могла быть болезнь водителя, также погибшего в ДТП, или неправильный маневр на месте ремонта дороги.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родственникам погибших и пострадавших.