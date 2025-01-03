Есть погибший и раненые: Чаус показал первые последствия удара россиян по Чернигову

Россия обстреляла Чернигов баллистическими ракетами. Известно о жертве и раненых.

Вечером 3 января оккупанты нанесли групповой ракетный удар по окрестностям Чернигова. В городе прогремели по меньшей мере три взрыва, передает 24 Канал со ссылкой на главу ОВА.

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Циничный обстрел Чернигова

По словам главы ОВА Вячеслава Чауса, враг ударил тремя ракетами по жилой застройке на окраине Чернигова. В результате атаки есть значительные разрушения нескольких домов.

Уже известно об одном погибшем человеке. Есть раненые. Поисково-спасательные работы продолжаются,

– рассказал чиновник.

Последствия обстрела Чернигова 3 января / Фото Вячеслав Чаус

Глава ГВА Дмитрий Брижинский сообщил о частично разрушенных 2 жилых домах. У 7 жилых домов – повреждены окна. Кроме одного погибшего, есть информация о 4 травмированных.

Напомним, что ночью 3 января Россия атаковала Украину почти сотней дронов. На Киевщине погиб водитель грузовика, еще четыре человека получили ранения. Падения обломков "Шахедов" были зафиксированы и в Голосеевском и Дарницком районах столицы. В последнем произошел пожар в частном доме, пострадала женщина.