Есть положительные результаты, – Подоляк о договоренностях с Россией по гуманитарным коридорам
Источник:твиттер Михаила Подоляка
Завершился третий раунд переговоров Украины и России. Есть небольшие положительные результаты в вопросе гуманитарных коридоров.
О соответствующих результатах сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. В то же время, в вопросе прекращения огня и вообще окончания боевых действий – без конкретных решений. Интенсивные консультации продолжат.
Обратите внимание Завершился третий раунд переговоров Украины с Россией
"Мы получили некоторые положительные результаты с точки зрения логистики гуманитарных коридоров. В них будут внесены изменения. Получим более эффективную помощь людям, которые сегодня страдают от агрессии России", – сказал Михаил Подоляк.
Ранее Россия цинично нарушила договоренности относительно гуманитарных коридоров. В Министерстве внутренних дел отметили, что Путин мог сам дать указание на их блокировку. В то же время цель оккупантов – отнюдь не помощь гражданским.
Михаил Подоляк о третьем раунде переговоров: смотрите видео
Кстати, российские захватчики дважды не дали эвакуировать мирное население из Мариуполя. Начали мощный обстрел. Эвакуационная колонна с местным не смогла уехать за пределы города.
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