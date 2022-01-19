Есть попытки возобновить нормандский формат, – политолог о предстоящих встречах Блинкена

Госсекретарь США Энтони Блинкен находится в Украине с официальным визитом. Вашингтон может присоединиться к переговорному процессу по Донбассу.

Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, причиной внимания западной дипломатии к Украине могут быть две темы, риск агрессии России в частности.

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Причины визитов западных дипломатов

"Первая (тема – 24 канал) – это риск российской агрессии, это главный мотив приезда в Киев руководителей дипломатии США, Германии, Канады. Безусловно, это попытка сдержать агрессию России, избежать рисков новой войны и одновременно поддержать Украину", – сказал политолог.

Второй важный фактор – собственно позиция Запада, который сейчас ведет себя совсем иначе, чем было в 2014 – 2015 годах. Это прямая и очень мощная поддержка Украины, сказал Фесенко.

Попытки возобновления нормандского формата

20 января госсекретарь США поедет в Берлин, где у него запланирована встреча с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Уже 21 января Энтони Блинкен в Женеве встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По мнению Владимира Фесенко, сейчас происходят попытки возобновить переговоры в нормандском формате.

Как раз визит министра иностранных дел Германии в Киев, а затем в Москву и является попытками возобновить переговоры в нормандском формате. Перед этим были визиты советников руководителей Германии и Франции в Москву и Киев. Владимир Фесенко Политолог

Переговоры постепенно возобновляются и это хорошо, считает политолог, потому что в 2021 году они фактически были заблокированы российской стороной.

Инициатива Владимира Зеленского о трехсторонних переговорах, которую не воспринимает Москва, побуждает обсуждать участие США в переговорном процессе, пусть не прямое, а косвенное.

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"США присоединяются к переговорному процессу по Донбассу. И здесь я вижу положительную тенденцию по сдерживанию российской агрессии. Вся эта дипломатическая активность направлена на то, чтобы остановить риски новой войны России против Украины, но, к сожалению, это не является абсолютным предохранителем", – отметил политолог.

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Визит Блинкена в Украину: коротко