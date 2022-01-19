Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко. За його словами, причиною уваги західної дипломатії до України можуть бути дві теми, ризик агресії Росії зокрема.

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Причини візитів західних дипломатів

"Перша (тема – 24 канал) – це ризик російської агресії, це головний мотив приїзду до Києва керівників дипломатії США, Німеччини, Канади. Безумовно, це намагання стримати агресію Росії, уникнути ризиків нової війни і одночасно підтримати Україну", – сказав політолог.

Другий важливий чинник – власне позиція Заходу, який наразі поводиться зовсім інакше, ніж було у 2014 – 2015 роках. Це пряма і дуже потужна підтримка України, сказав Фесенко.

Спроби відновлення нормандського формату

20 січня держсекретар США поїде до Берліна, де у нього запланована зустріч з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Вже 21 січня Ентоні Блінкен у Женеві зустрінеться з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

На думку Володимира Фесенка, наразі відбуваються спроби відновити переговори у нормандському форматі.

Якраз візит міністерки закордонних справ Німеччини до Києва, а потім в Москву і є намагання відновити переговори у нормандському форматі. Перед цим були візити радників керівників Німеччини і Франції до Москви та Києва. Володимир Фесенко Політолог

Переговори поступово відновлюються і це добре, вважає політолог, тому що у 2021 році вони фактично були заблоковані російською стороною.

Ініціатива Володимира Зеленського про тристоронні перемовини, яку не сприймає Москва, спонукає обговорювати участь США в переговорному процесі, хай не пряму, а опосередковану.

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"США долучаються до переговорного процесу по Донбасу. І тут я бачу позитивну тенденцію щодо стримування російської агресії. Вся ця дипломатична активність спрямована на те, щоб зупинити ризики нової війни Росії проти України, але, на жаль, це не є абсолютним запобіжником", – зазначив політолог.

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Візит Блінкена в Україну: коротко