Зафиксировано повреждение жилья и детского сада в Ивано-Франковске: фото ночной атаки на город

В ночь на 22 июня россияне атаковали украинские города. Под прицелом врага оказался Ивано-франковск.

К сожалению, известно о повреждениях на 2 улицах. Об этом сообщил городской голова города.

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Последствия ночной атаки на Ивано-Франковск

Этой ночью оккупанты атаковали Ивано-Франковск. Городской голова Руслан Марцинкив сообщил о последствиях от атаки врага. По его словам, зафиксированы повреждения на 2 улицах.

К сожалению, есть повреждения в Ивано-Франковске на улице Береговой и Карпатской,

– говорится в сообщении.

Он отметил, что по предварительным данным, обошлось без жертв.

Марцинкив также записал видео в одном из жилых дворов Ивано-Франковска, который пострадал от российской ракеты. Он отметил, что в результате атаки оккупантов есть много выбитых окон.

Также он добавил, что город даст компенсацию всем владельцам помещений, где выбило окна.

"Но самое важное, что все живы и здоровы! Спасибо силам ПВО и всем защитникам!", – резюмировал он.

Вскоре мэр Ивано-Франковска поделился фотографиями последствий атаки врага на город.

К сожалению, есть повреждения жилья и детского сада: там выбило окна. По предварительной информации, все живы и здоровы. Аварийная бригада оперативно начнет забивать окна в домах франковцев,

– написал он.

Также он добавил информацию о компенсации. По его словам, компенсацию за выбитые окна жители смогут получить, написав заявление в ЦНАПе. Он отметил, что подробнее об этом механизме сообщат позже.

Последствия атаки врага на Ивано-Франковск / Фото мэра города

В Ивано-Франковской ОВА добавили, что целью врага этой ночью стала гражданская инфраструктура. "Есть попадание, в результате которого частично разрушены несколько корпусов и другие здания одного из учебных заведений", – написали там.

Напомним, что, что в Ивано-Франковской области в ночь на 22 июня слышали взрывы. По данным СМИ, звуки, похожие на взрывы, слышали в 04:24. Перед этим Воздушные силы фиксировали вражеские ракеты на Западе Украины.

Тогда мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о работе ПВО в области.