Есть прилеты в Днепре, – ОВА об утренних взрывах
Источник:Сергей Лысак
Утром 13 декабря оккупанты массированно атаковали Украину крылатыми ракетами и "Кинжалами". К сожалению, есть попадания в Днепре.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА. Сергей Лысак рассказал, что уже известно о последствиях российской атаки, передает 24 Канал.
Обратите внимание Массированная атака по Украине 13 января: где сбили "Кинжалы", есть ли поврежденияКстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашей телеграме.
Какие последствия ракетного удара в Днепре
Есть прилеты в Днепре. Какой ущерб нанесли удары, сейчас уточняем. Но самое главное всегда – люди. К счастью, все цели. Прошло,
– отметил чиновник.
Также Лысак поблагодарил защитников неба. Он подчеркнул, что их работа помогла избежать больших последствий.
Глава ОВА рассказал, что неспокойно и в Никопольщине. Российский агрессор никак не уймется и снова бьет по району.
"Российские преступники будут отвечать за все, что совершили на украинской земле", – констатировал Лысак.
Массированная атака: сколько ракет сбили наши Герои
- В Воздушных силах сообщили, что агрессор нанес ракетный удар по Украине, применив крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и "Шахеды".
- Всего зафиксировано 40 средств воздушного нападения противника.
- ПВО уничтожила 7 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55 и 1 управляемую авиационную Х-59.
- "Более 20 из всех перечисленных средств воздушного нападения, не попавших в статистику сбитых, не достигли своих целей в результате активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы", – подчеркнули в Воздушных силах.