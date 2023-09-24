Была ракетная опасность: в южных и центральных регионах объявляли воздушную тревогу

Российские оккупанты ни на день не прекращают атаковать украинские города. Вечером 24 сентября в ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы вражеских обстрелов.

Ни в коем случае не игнорируйте сообщения о воздушной тревоге, призывает 24 Канал. Ведь в результате атак часто гибнут и получают ранения именно гражданские.

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Тревогу объявляли в ряде областей

Из-за очередной угрозы вражеских обстрелов примерно в 20:08 в ряде областей начали раздаваться сирены. Воздушная тревога была объявлена в:

Винницкой области;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Одесской области;

Николаевской области;

Херсонской области;

Днепропетровской области.

Также воздушная тревога продолжается:

в Луганской области – с 4 апреля 2022 года, то есть уже 538 дней,

во временно оккупированном Крыму – с 11 декабря 2023 года, то есть уже 287 дней.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в областях, где объявили воздушную тревогу, существует ракетная опасность.

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!

– говорится в сообщении.

Силы обороны Юга Украины сообщили, что враг вывел на боевое дежурство в Черное море надводный ракетоноситель – малый ракетный корабль проекта "Буян-М". Его снаряжение – до 8 ракет типа "Калибр".

"Уровень ракетной угрозы повышен. Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог. Оперативно переходите в укрытие. Враг – коварный и дерзкий. Но Силы обороны наготове. Берегите себя так же тщательно, как мы бережем Украину!" – заявили защитники.

В 20:38 начались отбои. По состоянию на 20:41 воздушная тревога продолжается только на Луганщине и в Крыму.

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