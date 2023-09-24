Была ракетная опасность: в южных и центральных регионах объявляли воздушную тревогу
Российские оккупанты ни на день не прекращают атаковать украинские города. Вечером 24 сентября в ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы вражеских обстрелов.
Ни в коем случае не игнорируйте сообщения о воздушной тревоге, призывает 24 Канал. Ведь в результате атак часто гибнут и получают ранения именно гражданские.
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Тревогу объявляли в ряде областей
Из-за очередной угрозы вражеских обстрелов примерно в 20:08 в ряде областей начали раздаваться сирены. Воздушная тревога была объявлена в:
- Винницкой области;
- Черкасской области;
- Кировоградской области;
- Одесской области;
- Николаевской области;
- Херсонской области;
- Днепропетровской области.
Также воздушная тревога продолжается:
- в Луганской области – с 4 апреля 2022 года, то есть уже 538 дней,
- во временно оккупированном Крыму – с 11 декабря 2023 года, то есть уже 287 дней.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в областях, где объявили воздушную тревогу, существует ракетная опасность.
Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!
– говорится в сообщении.
Силы обороны Юга Украины сообщили, что враг вывел на боевое дежурство в Черное море надводный ракетоноситель – малый ракетный корабль проекта "Буян-М". Его снаряжение – до 8 ракет типа "Калибр".
"Уровень ракетной угрозы повышен. Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог. Оперативно переходите в укрытие. Враг – коварный и дерзкий. Но Силы обороны наготове. Берегите себя так же тщательно, как мы бережем Украину!" – заявили защитники.Обратите внимание! В 20:38 начались отбои. По состоянию на 20:41 воздушная тревога продолжается только на Луганщине и в Крыму.
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Россия увеличивает запасы ракет: что известно
- Сейчас Россия имеет более полтысячи высокоточных ракет. Оккупанты уже увеличили производство с 40 до 60 штук в месяц. За последние несколько дней количество ракетных ударов по территории Украины, в том числе по энергообъектам, возросло.
- В разведке Великобритании также отметили, что Россия нарастила производство крылатых ракет. Речь идет именно о Х-101. По мнению разведчиков, это свидетельствует о том, что захватчики готовятся к обстрелам украинской энергоинфраструктуры осенью и зимой.
- В ОК "Юг" отметили, что России удается производить новые ракеты в частности из-за того, что наложенные санкции не работают в полном объеме. Кроме того, у врага были запасы ракет, ведь массированные обстрелы в последнее время пытались проводить комбинированно – с большим использованием беспилотников.