Ни в коем случае не игнорируйте сообщения о воздушной тревоге, призывает 24 Канал. Ведь в результате атак часто гибнут и ранены именно гражданские.
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Тревогу объявляли в ряде областей
Из-за очередной угрозы вражеских обстрелов примерно в 20:08 в ряде областей начали раздаваться сирены. Воздушная тревога была объявлена в:
- Винницкой области;
- Черкасской области;
- Кировоградской области;
- Одесской области;
- Николаевской области;
- Херсонской области;
- Днепропетровская область.
Также воздушная тревога продолжается в:
- Луганской области – с 4 апреля 2022 года, то есть уже 538 дней,
- временно оккупированном Крыму – с 11 декабря 2023, то есть уже 287 дней.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в областях, где объявили воздушную тревогу, есть ракетная опасность.
Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!
– говорится в сообщении.
Силы обороны Юга Украины сообщили, что враг вывел на боевое дежурство в Черное море надводный ракетоноситель – малый ракетный корабль проекта "Буян-М". Его снаряжение – до 8 ракет типа "Калибр".
"Уровень ракетной угрозы повышен. Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог. Оперативно переходите в укрытие. Враг – коварный и дерзкий. Но Силы обороны наготове. Берегите себя так же пристально, как мы бережем Украину!" – заявили защитники.