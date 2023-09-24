У жодному разі не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу, закликає 24 Канал. Адже внаслідок атак часто гинуть та зазнають поранень саме цивільні.

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Тривогу оголошували у низці областей

Через чергову загрозу ворожого обстрілу приблизно о 20:08 в низці областей почали лунати сирени. Повітряну тривогу оголосили у:

Вінницькій області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Одеській області;

Миколаївській області;

Херсонській області;

Дніпропетровській області.

Також повітряна тривога триває у:

Луганській області – з 4 квітня 2022 року, тобто вже 538 днів,

тимчасово окупованому Криму – з 11 грудня 2023 року, тобто вже 287 днів.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в областях, де оголосили повітряну тривогу, є ракетна небезпека.

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!

– мовиться у повідомленні.

Сили оборони Півдня України повідомили, що ворог вивів на бойове чергування в Чорне море надводний ракетоносій – малий ракетний корабель проєкту "Буян-М". Його спорядження – до 8 ракет типу "Калібр".

"Рівень ракетної загрози підвищено. Будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Оперативно переходьте в укриття. Ворог – підступний і зухвалий. Але Сили оборони напоготові. Бережіть себе так само пильно, як ми бережемо Україну!" – заявили захисники.

Зверніть увагу! О 20:38 почалися відбої. Станом на 20:41 повітряна тривога триває лише на Луганщині та в Криму.